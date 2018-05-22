(Görüntülü )Işık: Mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık şehitlerin canı sayesinde bu topraklarda hür ve özgür yaşadığımızı belirterek, \"Zeytin Dalı Operasyonumuzu bölgede PKK, PYD, YPG bir terör devleti kurmasın diye yapıldı. Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdürmeye kararlıyız\" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te bir restoranda şehit yakınları ile gazi ve aileleri onuruna verilen iftara katıldı. Şehitlerin birer kutup yıldızı olduğunu söyleyen Işık, \"Kutup yıldızları okyanusta, denizde sefer halindeyken özellikle yönünü kaybetmemesi için en önemli işaretlerdir. Bizler de şehitlerimiz sayesinde istikametimizi hiç bir zaman kaybetmiyoruz ve kaybetmeyeceğiz. Gazilerimiz bizim gözbebeğimiz ve baş tacımızdır. Onların kanı sayesinde şehitlerimizin canı sayesinde bu topraklarda hür ve özgür yaşıyoruz. Bundan dolayı da her bir şehit ailemize ve gazimize şükran borçluyuz. Ama şehitlerimizi kavli olarak rahmet ve şükranla anarken ülkemizi muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma idealine ve bu ülkeye yan bakanların gözünü çıkartacak güce erişmeye ve bu ülke için kötü emeller besleyenlerin emellerini kursağında bırakmaya çalışmakta şehitlerimize karşı en büyük görevimizdir. Bu şuurla çalışıyoruz\" dedi. \'BÖLGEMİZDE PEK ÇOK SENARYOYU HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR\' Türkiye\'nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Fikri Işık, \"Bölgemizde pek çok senaryo hayata geçirilmeye çalışıyor. Yanı başımızda bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye sadece protesto eden başka hiçbir şey yapmayan ülke değil. Ülkemizin milli güvenliği, ulusal çıkarları mesele olunca gerektiğinde sınır ötesi operasyonu da yapabilen bir ülkeyiz Allah\'a şükür. Fırat Kalkanı\'nı bölgemizde bir terör devleti oluşmasın diye yaptık. En son Zeytin Dalı Operasyonumuzu bölgede PKK, PYD, YPG bir terör devleti kurmasın diye yapıldı. Bunları yaparken de içeride terörle amansızca mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdürmeye kararlıyız\" diye konuştu.