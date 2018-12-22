(Görüntülü) İşçiler kendileri yazdı kendileri oynadı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE\'de bir fabrikada çalışan işçiler, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yazdıkları \"İŞ’te Güvenlik” adlı tiyatro oyununu sahneledi.Oyunun ilk gösterimi Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde işçilerin, ailelerine yapıldı. Oyun büyük beğeni topladı.





İşçilerin çalıştığı fabrikada İletişim Müdürü olarak görev yapan Gülbin Gayretlier Dülger, “Çalışanlarımızın hem yazdığı hem yönettiği hem de oynadığı bir oyunu sahneliyoruz. İş güvenliği bizim en önemli önceliğimiz. İnsan kaynağımızın da güvenliği ve sağlığı birinci önceliğimiz. Bu anlamda her sene çalışmalarımızı iş güvenliği eğitimlerimizi ve tedbirlerini arttırıyoruz. Bu gün sahnelenen oyun ise daha anlamlı çünkü kendi içimizden çıkan bir oyun. Bugün ailelerimize sesleniyoruz ve iş güvenliğinin farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz“ dedi. Oyun belirli tarihlerde sahnelenerek, iş kazaları ve iş güvenliğine dikkat çekilecek.