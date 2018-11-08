(Görüntülü) İşçi emeklisinin organları bağışlandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde beyin travması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen işçi emeklisi 2 çocuk sahibi Ali Demirel’in (62) organları kardeşleri tarafından bağışlandı. Manavgat’ın Aşağıhisar Mahallesi’nde 27 Ekim’de yüksekten düşme sonucu beyin travması geçiren ve Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Ali Demirel’in bugün saat 15.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Özlem Olcay, Ali Demirel’in 3 erkek kardeşiyle organ bağışı konusunda görüştü. Kardeşleri Ali Demirel’in organlarını bağışladı. Saat 22.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden gelen ekip Ali Demirel’in kalp, karaciğer, akciğer, korneaları ve böbreklerini almak için ameliyathaneye girdi. Ali Demirel’in en büyük kardeşi Ömer Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Kardeşimizin organlarını bağışladık. Bu konuda rahatsızlığımız yoktur. Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum. Ölüp de yok olacağına birilerine hayat versin. Bu daha iyi olur” dedi. İşçi emeklisi olan Ali Demirel’in eşinden ayrıldığı ve biri 11, diğeri 6 yaşında 2 çocuğu olduğu belirtildi.