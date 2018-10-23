(Görüntülü) İŞÇİ EMEKLİSİ 46 DAKİKADA 305 ÇÖP ŞİŞ YİYEREK YARIŞMANIN REKORUNU KIRDI

İŞÇİ EMEKLİSİ 46 DAKİKADA 305 ÇÖP ŞİŞ YİYEREK YARIŞMANIN REKORUNU KIRDI ANTALYA\'da, bir restoranın düzenlediği \'çöp şiş yeme rekor\' denemesine, arkadaşlarının sponsorluğunda katılan işçi emeklisi Ayhan Çalışkan (60), 305 çöp şiş yiyerek işyerinin rekorunu kırdı. Çalışkan, kazandığı para ödülünü sponsorlarıyla paylaştı. Antalya\'da bir restoranın periyodik olarak düzenlediği çöp şiş rekor denemesi büyük ilgi görüyor. Restoranın sosyal medya hesabından da canlı yayınladığı yarışmada yeni bir rekor kırıldı. İşçi emeklisi Ayhan Çalışkan, 46 dakikada 305 çöp şiş yiyerek, işyerinin 302 şişlik rekorunu kırdı. 10 bin liralık para ödülünün sahibi olan Çalışkan, 305 çöp şişin yanı sıra 8 şişe maden suyu, bir bardak ayran, 5 bardak su içti, bir tabak salata ve 50 gramlık lavaş yedi. ARKADAŞLARI İKNA ETMİŞ Rekor denemesi için arkadaşları Namık Kartal ve Hatice Coşkun\'un kendisini ikna ettiğini belirten Ayhan Çalışkan, Bana aynı zamanda sponsor oldular. Bana yarışmadan bahsettiklerinde hemen kabul ettim. Mideme çok güveniyordum. Parayı aramızda bölüşeceğiz dedi. İşletme sahibi İlyas Demir ise rekor için yarışmacının 50 dakika içinde şişlerin yanı sıra; 50 gramlık lavaş, bir tabak salata yemesi ve bir bardak ayran içmesi gerektiğini söyledi. Görüntü Dökümü -------------------- - Ayhan Çalışkan şişleri yerken - Ayhan Çalışkan soda içerken - Ayhan Çalışkan parayı alırken - Ayhan Çalışkan ve yanındakilerden görüntü Haber Alparslan ÇINAR- Kamera ANTALYA-DHA)