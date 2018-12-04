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(Görüntülü) İşaret diliyle 'Hayat Sevince Güzel' klibi

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmen, öğrenci ve velileri, 'Hayat Sevince Güzel' şarkısını işaret diliyle seslendirdi

04 Aralık 2018 14:58

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Beyşehir ilçesindeki Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun öğretmen, öğrenci ve velileri, \'Hayat Sevince Güzel\' şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Şehrin çeşitli noktalarında çekilen bir klipte seslendirilen şarkı, sosyal medyaya yayınlandı. Özel Eğitim Öğretmeni Zeliha İncer, engelli bireylere ön yargının yıkılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: \'\'Okul öğretmenleri olarak, toplumdaki ön yargıları nasıl yıkarız diye yola çıktı. Bu ön yargılardan farkında olarak ve tüm toplumun da farkında olmasını sağlayarak kurtulabiliriz. Bu düşünceyle \'engel tanımıyoruz\', dedik. Aynı zamanda şehrimizi de tanıtmak istedik. Farklı noktalarda çekimler yaparak yine farkındalık oluşturmak istedik. Çekimler sırasında gruplar halinde insanlar bizim yanımıza gelip, ne çektiğimizi soruyorlardı. Amacımız, toplumun engellilere olan farkındalığını artırmak. Biz, şarkımızda olduğu gibi \'Hayat Sevince Güzel\' diyoruz. Tüm insanları kucaklayarak, herkese eşit bir şekilde davranarak, \'aramızda engel yok\', diyoruz.\'\'

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