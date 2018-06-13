T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İşadamı Mehmet Yeşildağ son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) İŞ adamı Mehmet Yeşildağ, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

13 Haziran 2018 22:25

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

İŞ adamı Mehmet Yeşildağ, Piyalepaşa Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan iş adamı Mehmet Yeşildağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ\'ın kardeşi olan Mehmet Yeşildağ için Kasımpaşa, Piyalepaşa Camii\'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Avrupa Birliği bakanı Egemen Bağış, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile iş,siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yeşildağ\'ın kardeşleri Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ namaz öncesinde taziyeleri kabul etti. Yeşildağ\'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığına defnedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetMehmet Yeşildağ Piyalepaşa CamiiBirMehmet YeşildağTürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki YeşildağKasımpaşa Piyalepaşa CamiiTörene Cumhurbaşkanı ErdoğanMustafa Erdoğan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24