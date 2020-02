(Görüntülü) İşadamı cinayetinde kayınpeder özür diledi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde işadamı Ali Özdemir\'in, ortağı Mustafa Ö. tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Mustafa Ö. \"Ali\'nin bizim evimize girdiğini ve T.S. ile birlikte üst kata çıktıklarını gördüm. Ancak herhangi bir şekilde Ali\'nin T.S.\'nin karşısında durup pantolonunu indirdiğini görmedim. Böyle bir olay olmadı. Ben bu olayı ifademde abarttım\" diyerek emniyetteki ifadesini bu değişiklikle tekrarladı. Diğer tutuklu sanık, Mustafa Ö.\'nün eski kayınpederi A.S. ise, \"Ben Ali Özdemir\'in ailesinden özür diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Böyle bir olmasaydı çok iyiydi ama oldu\" dedi.

Bitez Mahallesi\'ndeki bir beach club\'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen yıl 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine işadamı Özdemir için arama çalışması başlatıldı. Özdemir\'in kaybolmasının ardından 12 Ocak\'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö., tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ö., tedavisinin ardından 15 Ocak\'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek, Özdemir\'i evde tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö., itirafından sonra Özdemir\'in cansız bedenini sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir\'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Mustafa Ö. dışında eşi T.Ö. (36), kayınpederi A.S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı J.D.\'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Ö. ile kayınpederi A.S. tutuklandı. Sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde T.Ö., eşi Mustafa Ö.\'nün eski ortağı Ali Özdemir ile olan ilişkisini anlattı. Yasak aşkı itiraf eden T.Ö. ile F.S., K.S. ve Rus avukat A.K.\'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Özdemir\'in cenazesi, memleketi İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Yaşananların ardından T.Ö. Bodrum Aile Mahkemesi\'ne başvurup, eşi Mustafa Ö.\'den geçen nisan ayında anlaşmalı olarak ilk celsede boşandı. Mahkeme çiftin tek çocukları 10 yaşındaki D.O.\'nun velayetini, boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başlayan anne T.S.\'ye verdi.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, iş adamı Ali Özdemir\'in, ortağı Mustafa Ö. tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilgili soruşturmayı bir süre önce tamamladı. Mustafa Ö., kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızının da aralarında olduğu toplam 6 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, Mustafa Ö.\'ye \'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek\' suçundan 24 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, kayınpederi Arif S. ve baldızı K.S.\'nin \'kasten öldürmeye yardım etmek\', kayınvalidesi F.S.\'nin ise \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mustafa Ö.\'nün eski eşi T.S. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Ö. ve A.S., tutuksuz sanıklar K.S., F.S. ve İ.A. ile avukatları, Ali Özdemir\'in yakınları ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık J.D. ise duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanık Mustafa Ö.\'ye savcılık ve emniyetteki ifadeleri soruldu. Bu ifadelerini kabul eden Mustafa Ö., o gün yaşananları tekrar anlattı. Mustafa Ö. daha önce sadece bir noktada yanlış ifade verdiğini belirterek, \"Ben yılbaşından önce T.S.\'nin telefonunda sadece Ali\'ye gönderdiği resimleri gördüm. Herhangi bir mesajlaşma görmedim. 5 Ocak 2018 tarihinde ben tost yaptırmaya giderken, Ali\'nin bizim evimize girdiğini ve T.S. ile birlikte üst kata çıktıklarını gördüm. Ancak herhangi bir şekilde Ali\'nin T.S.\'nin karşısında durup pantolonunu indirdiğini görmedim. Böyle bir olay olmadı. Ben bu olayı ifademde abarttım\" dedi. Mustafa Ö. cinayet aleti silahı ne yaptığı konusundaki soruya ise, \"Olaydan sonra silahı almadım ve denize atmadım\" dedi.

KAYINPEDERDEN ÖZÜR

Mustafa Ö.\'nün ardından, eski kayınpederi A.S.savunmasıı yaptı. A.S. cinayet silahını kendisinin aldığı yönünde ifade veren Mustafa Ö.\'nün iddialarını kabul etmeyerek, \"Ben silahı hiç görmedim. Ayrıca olaydan sonrada silahı ben almadım. Mustafa Ö.\'nün bu yöndeki beyanını kabul etmiyorum. Ben eve gidip duş aldıktan sonra kesinlikle eşime, üzerimde bulunan mont, pantolon ve diğer kıyafetleri vererek yıkamasını söylemedim. İkinci kez evlerine geldiğimde ben Mustafa Ö.\'nün temizlik yaptığını da görmedim\" dedi. Sanık A.S. son olarak, \"Ben Ali Özdemir\'in ailesinden özür diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Böyle bir olmasaydı çok iyiydi ama oldu\" dedi.

A.S.\'nin ardından Mustafa Ö.\'nün eski baldızı sanık K.S. ifade verdi. K.S.\'de daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyledi. Daha sonra Mustafa Ö.\'nün eski kayınvalidesi sanık F.S.\'nin ifadesi alındı. F.S. tansiyon hastası olması nedeniyle ilk verdiği ifadelerde bazı yanlışlıklar olabileceğini belirtti. Olayla ilgili bildiklerini anlatan F.S. ifadesinin sonunda, \"Ben 11 aydır kadın başıma kahvehane işletiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bizler kendi halinde yaşayan insanlardık\" dedi. F.S.\'nin ardından Mustafa Ö. ve eski eşinin arkadaşları sanık İ.A.\'nın ifadesine geçildi. İ.A.\'da daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Duruşmada konuşan işadamı Ali Özdemir\'in ağabeyi Şaban Özdemir ise, olayın bir namus cinayeti olmadığını belirterek, \"Ben olayı görmedim. Olayın maddi sebepleri olduğunu düşünüyorum. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum\" dedi.

Tutuksuz sanık J.D.\'nin zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarın (perşembe) devam edilmek üzere erteledi.