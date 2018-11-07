(Görüntülü) İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Emin YEŞİL / İSTANBUL (DHA) SULTANGAZİ\'de işyeri sahibinin dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüphelinin cep telefonunu çalma anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Olay, Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. İş yeri sahibinin kısa süreliğine dışarı çıkmasından yararlanan şüpheli, yaklaşık 3 bin TL değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra içeri giren ve masada bıraktığı telefonun olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını gördü. İş yeri sahibi Gökhan Güney\'in şikayetçi olması üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





\"DEDEMİN FOTOĞRAFLARINA ÜZÜLDÜM\"



Telefonu çalınan Gökhan Güney, \"Müşterim geldi. Biraz sohbet ettikten sonra müşterimizi uğurladım. Daha sonra da alt katta bulunan kesimhaneye indim. Olay iki dakika içinde yaşandı. İki dakika sonra yukarı çıktım ve masada bıraktığım telefonumun olmadığını gördüm. Çalınan telefonuma üzülmedim. Telefonumda benim için manevi değeri olan fotoğraflar vardı. Dedeme ait fotoğraflarda vardı. En çokta buna üzüldüm\" dedi.