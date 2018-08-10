(Görüntülü) İş dünyası 'Yeni Ekonomi Modeli'ni değerlendirdi

Cansel KİRAZ-Can EROK-Güven USTA/İSTANBUL DHA



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli\'ni Dolmabahçe Sarayı\'nda düzenlediği toplantıda açıkladı. Toplantıda İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere birçok oda ve birlik başkanı, banka genel müdürleri ve finans sektöründen temsilciler de yer aldı.







\"SAĞLAM BİR BANKACILIK SİSTEMİMİZ VAR\"



Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cantekin toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Dövizdeki hareketliliği değerlendiren Cantekin, \"Şu anda gelinen gerek faiz gerek kurlardaki seviye asla ülkemizin makroekonomik realitelerini yansıtmadığı bir gerçek. Dolayısıyla bunu makroekonomik değerlerle açıklamak imkansız. Ülkemizin makroekonomik seviyelerinde şu aşamada herhangi bir şekilde gerek kurda gerekse faizde bu seviyelerde volatilite gerektiren herhangi bir bozulma olmadığına inanıyorum. Sağlam bir bankacılık sistemimiz var. Genel bütçe dengemiz oldukça iyi gidiyor. Bakanımız da orta ve uzun vadede ileriye dönük hedeflerini de açıkladı. Dolayısıyla bu oluşan volatilitenin tamamen makroekonomik konular dışında jeopolitik konulardan kaynaklandığı yönünde bir tasavvur var. Ben de buna inanıyorum\" dedi.



Orta vadeli programa ilişkin çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Mehmet Cantekin, Bakan Albayrak\'ın açıkladığı ekonomi modeline ilişkin, \"Değer katacağını ve yol göstereceğine inanıyorum. Orta ve uzun vadede yapısal dönüşümün ipuçlarını verdi. Dolayısıyla bu yapısal dönüşümün ipuçlarının mutlaka sürdürülebilir bir refahı yakalama anlamında değer katacağına inanıyorum\" şeklinde konuştu.





\"PİYASALAR TARAFINDAN OLUMLU KARŞILANMASINI BEKLİYORUZ\"



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise, Bakan Albayrak\'ın açıklamasını, \"Bugün yapılan açıklamaların çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Kısa bir süre orta vadeli plan da açıklandıktan sonra piyasanın çok daha istikrarlı bir sürece gireceğinin beklentisi içerisindeyiz\" şeklinde değerlendirdi.



Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da, Bakan Albayrak\'ın yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu söyleyerek, \"Bunun tabii piyasalar tarafından da olumlu algılanmasını bekliyoruz. Yapılan plan, programlara göre de kısa ve orta vadede tüm alt detayı yazılmış, çizilmiş, sonuç alıcı yapılan bu çalışmalarla piyasalarda kısa vade olarak değil, orta ve uzun vadeli perspektiflerin, yapısal reformların meclisten geçirilerek daha istikrarlı bir şekilde üretim ve büyümeye katma değer yaratmaya yönelik olacağını düşünüyorum\" dedi.