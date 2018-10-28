(Görüntülü) Ironman 70.3 Turkey'in startı verildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında gösterilen Ironman 70.3 Turkey\'in startı verildi. Yarışın startını Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık birlikte verdi. 70 ülkeden 1700\'ü aşkın sporcunun katıldığı yarışta sporcular yüzme parkurunun ardından bisiklet sürüp, koşuyla parkuru tamamlayıp bitiş çizgisine ulaşacak. Ironman 70.3 Turkey\'de sporcular Kadriye Beach\'te başlayıp, EXPO alanından The Land of Legends içindeki 113 kilometrelik parkuru tamamlayacak.