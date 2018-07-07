T24 LogoT24 Logo
Magazin

(Görüntülü) İrem Derici, Gebze'de binlerce kişiyi coşturdu

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde konser veren İrem Derici, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu

07 Temmuz 2018 12:54

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde konser veren İrem Derici, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu. İrem Derici\'yi görmek isteyenler ağaçlara çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Gebze Yaz Konserleri\' kapsamında ünlü şarkıcı İrem Derici, Gebze Cumhuriyet Meydanı\'nda konser verdi. İrem Derici şarkılarıyla meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Dansları ve sahne performansı ile dikkat çeken İrem Derici\'nin şarkılarına alanı dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti. İrem Derici\'yi görmek isteyenler ağaçların dallarına çıktı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan İrem Derici\'ye hayranları sevgi gösterisinde bulundu. İrem Derici\'nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edilmesiyle alanda muhteşem bir görüntü oluştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut IŞIKBüşra KAYAGEBZE Kocaeli DHA KOCAELİ GebzeDericiKocaeli Büyükşehir BelediyesiYaz KonserleriDerici Gebze Cumhuriyet MeydanıDanslarıYaklaşık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24