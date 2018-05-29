(Görüntülü) İran'ın en büyük ikinci petrol müşterisi Hindistan: "ABD yaptırımlarını tanımıyorum" (Yeniden)

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Mayıs (DHA) - İran\'ın en büyük ikinci ham petrol müşterisi olan Hindistan, İran\'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD\'nin İran\'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına uymayacağını belirtti. ABD\'nin İran\'a uygulayacağı ekonomik yaptırımların etkisizi azaltmak için İran\'ın diplomatik çabalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, enerji ve bankacılık sektörlerinden üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu bir heyet başkanlığında Hindistan\'da temaslarda bulundu. Zarif, Yeni Delhi\'de Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile bir araya geldi. Görüşmede, Swaraj, Hindistan\'ın ABD\'nin tek yanlı yaptırımlarını tanımadığını ve sadece BM\'nin kararlarını tanıdığını İran tarafına iletti. İkili görüşmenin ardından İran medyasına konuşan Zarif, \"Hindistan, ABD\'nin tek yanlı yaptırımlarını tanımadığın bildirdi. İki ülke tüm alanlardaki ilişkilerini güçlü bir şekilde devam edecek\" dedi. İran\'la 2015\'te yapılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs\'ta çekilenABD, İran\'a yönelik “tarihin en ağır yaptırımlarını” uygulayacağını bildirmişti.