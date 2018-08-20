T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü) İran'dan Türkiye'ye destek açıklaması

  Ekber Karabağ / Tahran, 20 Ağustos (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik izlediği politikayı "zorbalık" ve "orta çağ politikası" olarak değerlendirdi

20 Ağustos 2018 15:46

 

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Ağustos (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik izlediği politikayı \"zorbalık\" ve \"orta çağ politikası\" olarak değerlendirdi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Kasımi, ABD\'nin Türkiye\'ye karşı uyguladığı yaptırım politikası için \"orta çağ dönemi politikası\" benzetmesinde bulundu.

ABD\'nin hedeflerine ulaşmak için \"zorbalık\" yöntemlerine başvurduğunu söyleyen Kasımi, Türk halkının ABD\'nin neden olduğu sorunların üstesinden gelebileceğini söyledi.


 

“Türkiye\'yle dostluk ilişkilerimizi genişleterek sürdüreceğiz”


 

İran\'ın Türkiye\'yle dostluk ilişkilerinin devam ettireceğini belirten Kasımi, Türkiye\'yle daha çok alanda işbirliği yapılması yollarını araştırdıklarını bildirdi.

İranlı Sözcü, \"Birbiriyle uzun sınırı olan iki komşu ülke olarak çeşitli alanlarda var olan işbirliğimizi genişleterek sürdürebiliriz\" diye konuştu. (Fotoğraflı)


 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KarabağTahranAğustos DHADışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ABD TürkiyeDüzenlediğiKasımi ABD TürkiyeABDKasımi TürkTürkiyeKasımi TürkiyeSözcüFotoğraflı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24