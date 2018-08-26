(Görüntülü) İran'da Ekonomi Bakanı da gensoruyla görevden alındı

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Ağustos (DHA) - Ekonomik kriz yaşayan İran\'da Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, ülke meclisinin hakkında açtığı gensoru oylaması görevinden alındı.



Çalışma Bakanı Ali Rabii\'yi 8 Ağustos\'taki gensoruyla kaybeden Cumhurbaşkanı Ruhani, bir aydan az bir süre içinde kabinesindeki ikinci fireyi vermiş oldu.



Kerbasiyan, 260 milletvekilinin hazır bulunduğu parlamentoda, 137 milletvekilinin oyu ile görevinden azledildi. Oylamada, 121 milletvekili Kerbasiyan\'ın azledilmesine karşı çıkarken 2 milletvekili çekimser oy kullandı.



Ülke ekonomisini yönetmekte yetersiz kalmakla sorumlu tutulan Kerbasiyan, hakkında verilen gensoru önergesinde, milletvekillerinin 17 başlık altında sıraladıkları suçlamalara yanıt verdi.



Türkiye\'yi örnek vererek kendini savundu



Suçlamaları reddeden Bakan Kerbasiyan, ülkedeki ekonomik sıkıntıların ABD\'nin uyguladığı yaptırımlar ve dış etkenlerden kaynaklandığını, dış tehditlere maruz kalan Türkiye ve Rusya\'nın da benzer sorunlar yaşadığını öne sürdü.



Ruhani, Meclis\'e hesap verecek



Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle hakkında verilen soru önergesi kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtlamak için 28 Ağustos salı güne meclise gelmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)