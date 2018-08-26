T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü) İran'da Ekonomi Bakanı da gensoruyla görevden alındı

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Ağustos (DHA) -  Ekonomik kriz yaşayan İran'da Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, ülke meclisinin hakkında açtığı gensoru oylaması görevinden alındı

26 Ağustos 2018 19:20

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Ağustos (DHA) -  Ekonomik kriz yaşayan İran\'da Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, ülke meclisinin hakkında açtığı gensoru oylaması görevinden alındı.

Çalışma Bakanı Ali Rabii\'yi 8 Ağustos\'taki gensoruyla kaybeden Cumhurbaşkanı Ruhani, bir aydan az bir süre içinde kabinesindeki ikinci fireyi vermiş oldu.

Kerbasiyan, 260 milletvekilinin hazır bulunduğu parlamentoda, 137 milletvekilinin oyu ile görevinden azledildi. Oylamada, 121 milletvekili Kerbasiyan\'ın azledilmesine karşı çıkarken 2 milletvekili çekimser oy kullandı.

Ülke ekonomisini yönetmekte yetersiz kalmakla sorumlu tutulan Kerbasiyan, hakkında verilen gensoru önergesinde, milletvekillerinin 17 başlık altında sıraladıkları suçlamalara yanıt verdi.

Türkiye\'yi örnek vererek kendini savundu

Suçlamaları reddeden Bakan Kerbasiyan, ülkedeki ekonomik sıkıntıların ABD\'nin uyguladığı yaptırımlar ve dış etkenlerden kaynaklandığını, dış tehditlere maruz kalan Türkiye ve Rusya\'nın da benzer sorunlar yaşadığını öne sürdü.

Ruhani, Meclis\'e hesap verecek

Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle hakkında verilen soru önergesi kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtlamak için 28 Ağustos salı güne meclise gelmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranAğustos DHAEkonomikEkonomi Bakanı Mesud KerbasiyanBakanı Ali RabiiAğustosCumhurbaşkanı RuhaniKerbasiyanOylamadaTürkiyeBakan KerbasiyanABDRusyaRuhani MeclisRuhaniFotoğraflı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24