(Görüntülü) İran'da bulunan Binali Yıldırım, Rusya Meclis Başkanı ile görüştü

Deniz Kılınç (DHA) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İran?da Rusya Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi. Yıldırım, Volodin ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede şu şekilde konuştu Rusya\'nın yakın ilişkileri bölgenin geleceği için bir teminat. Bu duruşumuzu çok daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Rusya-Türkiye birlikteliği burada bir denge unsuru olarak yer alıyor. Meclisler olarak da biz hükümetlerimizin bu yöndeki gayretlerine katkı vermeye devam edeceğiz.