(Görüntülü) İran Teknik Direktörü Queiroz: "Türkiye çok iyi bir futbol ülkesi"

\"Geldiğimiz günden bu yana TFF yetkilileri, Beşiktaş Kulübü yetkilileri ve personellerinin ilgi, alaka ve sevgisinden dolayı teşekkür ediyorum\"

\"Güzel bir maç olmasını diliyorum ve iki takım taraftarlarının güzel bir maça şahit olmalarını diliyorum\"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA





İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, yarın Türkiye ile oynayacakları özel maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri\'nde düzenlenen toplantıya ilk olarak teşekkür konuşmasıyla başlayan Portekizli çalıştırıcı, \"Basın mensuplarına, bu toplantıya katıldığı için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgi ve alaka bizi takım olarak çok memnun ediyor. Ayrıca TFF\'ye de çok teşekkür etmek istiyorum. Ek olarak da Beşiktaş Kulübü Başkanına, yönetimine ve bu tesislerde çalışanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden bu yana TFF yetkilileri, Beşiktaş Kulübü yetkilileri ve personellerinin ilgi, alaka ve sevgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Yardımcı olmanın yanı sıra, gösterilen ilgi, bizi ve takımımızı çok memnun etti. Böyle bir şampiyona öncesinde bu gibi destekler olmasa, iyi bir hazırlık dönemi geçiremezdik. Beşiktaş Başkanı\'na ve yönetimine çok teşekkür ediyorum\" dedi.



\"Türkiye gibi önemli bir futbol ülkesine karşı bu aşamada maç yapabilmek bizim için büyük bir onur\" diyen Carlos Queiroz, şunları söyledi;



\"Hazırlık maçları herhangi bir turnuvaya katılmadan önce çok önemli bir süreçtir. Önemli olmakla birlikte, takım içinde antrenman sahasında oyuncularla olan diyaloglarla takımı en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz. 15 Haziran\'da Fas\'la oynayacağımız karşılaşmanın ardından Portekiz ve İspanya ile oynayacağımız karşılaşmalarla iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Şunu da belirtmek isterim, Türkiye gibi önemli bir futbol ülkesine karşı bu aşamada maç yapabilmek bizim için büyük bir onur. Ekip ve takım olarak çok mutluyuz bu maçtan dolayı.\"



Türkiye\'nin çok iyi bir futbol ülkesi olduğunu belirten İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, \"Şunun da altını çizmek istiyorum, Türkiye\'yle bu aşamada bu hazırlık kampının bu noktasında maç yapmak çok önemli. Türkiye takım olarak da bizim için oyun sistemiyle, kültürüyle ve yetenekleriyle, yüksek motivasyonlu kadrosuyla bizim adımıza çok önemli bir maç olacaktır. Çok önemli bir teknik direktöre de sahip. İlerleyen dönemlerde Türkiye, olması gerektiği turnuvalarda yer alacaktır. Buna inancım sonsuz. Türkiye\'nin çok iyi bir futbol ülkesi olduğunu düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye\'yle maç yapacak olmaktan dolayı keyifli olacağımızı belirtmeliyim. Ancak Yunanistan\'la yapılmayacak olan maç bizim için kabus olacak. Kültürel anlamda Türkiye ile uzun yıllar sonra yapılacak olan maç bizim için çok önemli bir mücadele olacaktır. Yunanistan maçının oynanıp oynanmayacağı konusunda herhangi bir bilgi sahibi değilim\" diye konuştu.



Basın mensuplarının gelecek planlarıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Carlos Queiroz, şu ifadeleri kullandı;



\"Geleceğimle ilgili bir yorum yapabilecek durumda değilim. Benim için bugün önemli. Yarının ne getireceğini kimse bilemez. Bu nedenle yorum yapmamın doğru olmayacağını düşünüyorum. Eminim ki hepiniz bir uçağa biniyorsunuzdur. Bunun da bir uçak gibi olduğunu düşünün. Şu anda uçağımız havalandı ve yolculuğa başladık. Benim için şu andan itibaren önemli olan, ekibimle birlikte uçağın kaptanı olarak uçağı sağ salim indirmek. Yolcular da İran Milli Takımı\'nın taraftarları. Ben o taraftarlara karşı da sorumluyum. Şu anda konuşma zamanı değil. Gidip takım için performans gösterme zamanı. İyi çalışıyoruz, karşılığını alacağımızı düşünüyorum\" şeklinde konuştu.



Beşiktaş Kulübü ile ilgili de konuşan Portekizli teknik adam, \"Beşiktaş çok profesyonel bir sistem oturtmuş burada. Bütün görevliler işini çok iyi biliyor. 4-5 gündür burada kamp yapıyoruz ve her şeyin çok iyi şekilde ilerlediğini söyleyebilirim.



Biz Pepe ve Quaresma\'nın bütün sezon burada neler yaptığını görmek için buraya geldik. Onların neler yaşadığını görebilmek için burada kamp yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Portekizli bir teknik direktör olarak buraya ilk gelişim değil. Burada Pepe ve Quaresma oynuyor. Geçmişten Ricardo ve Cristiano çok genç yaşta milli takıma geldiler. Onlar benim için özel oyuncular. Portekizli bir teknik direktör olarak onların Beşiktaş\'ta çok mutlu olduklarını, Türk futboluna bir şeyler kattıklarını görmek beni çok mutlu ediyor ve bu nedenle onları da burada takip ediyorum. Şu anda Portekiz Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu ve bu nedenden dolayı Dünya Kupası\'nda ilk 4\'e girebilecek seviyede bir takım. Kadroda çok önemli oyuncular var Ronaldo gibi. Bu nedenle Portekiz\'in çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Hatta Dünya Kupası\'nı kazanabilirler çünkü her şeyden önce şu anda Avrupa Şampiyonu durumundalar\" dedi.



İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, yarınki maçla ilgili olarak ise, \"Güzel bir maç olmasını diliyorum ve iki takım taraftarlarının güzel bir maça şahit olmalarını diliyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.



