(Görüntülü) İran: Suriye'ye operasyon; Suriye devletiyle işbirliği içinde yapılmalı

Ekber Karabağ, (DHA) - Türkiye\'nin Suriye\'de Fırat\'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK\'YA yönelik olası askeri harekâtı değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, \"Yapılacak herhangi bir eylem Suriye devletiyle işbirliği içinde yapılmalı\" dedi. Basın toplantısında konuşan Kasımi, \"İran\'ın Suriye konusundaki tutumu eskiden olduğu gibidir. Herhangi bir ülke Suriye merkezi yönetiminden izin almadan Suriye topraklarında bir eylem yapmamalı\" diye konuştu. İranlı sözcü şöyle devam etti: \"Yapılacak herhangi bir eylem Suriye devletiyle işbirliği içinde ve onun isteği üzerine yapılmalı. Bu İran\'ın temel politikasıdır. Buna uyulmadığı takdirde Suriye sorunun çözümüne yönelik İran-Türkiye- Rusya üçlüsünün yürüttüğü verimli Astana sürecinde bazı sıkıntılar çıkabilir. Üçlü işbirliği konusunda çok iyi bir noktadayız ve olumlu sürecin ve işbirliğinin devam etmesinden yanayız. Türkiyeli dostlarımız hem bölge ve hem Suriye\'deki gerçekliklerin farkındalar. Türkiye\'yle temaslarımız ve diyalogumuz devam ediyor. Operasyon konusu şimdilik bir olasılık olarak görünüyor, gerçekleşirse üzerinde fazla konuşabiliriz.\"