(Görüntülü) İran sınırındaki köyde doğum yapan kadına yetişebilmek için karla 5 saatlik mücadele

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde doğum yaptıktan sonra sancıları dinmeyen Hülya Şen\'in (27) yardımına, karla mücadele ve sağlık ekipleri koştu. Köye 5 saatlik mücadele sonucu ulaşan sağlık ekibi, Şen ve bebeğini Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne yetiştirdi. Kız bebeğe, 2 sağlık görevlisinin ismi verildi.



Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyünde yaşayan ve 3\'üncü çocuğuna hamile olan Hülya Şen, evinde aniden doğum sancısı çekmeye başladı. Şen\'in yakınları, köydeki karakolu arayıp, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekiplerine haber verilmesi için yardım istedi. Jandarmanın haber vermesi üzerine karla mücadele ve sağlık ekipleri, hemen yola çıktı. Kar ve tipi yüzünden kapalı olan köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı. Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı yolda ambulans, zaman zaman kara saplandı. Bunun üzerine ambulansta bulunan hemşireler de şoföre yardım ederek, lastiklere zincir bağladı. Ekipler, 5 saat süren mücadelenin ardından sağlık ekipleriyle birlikte köye ulaştı. Köydeki kadınların yardımıyla doğum yapan Hülya Şen ve bebeğine, sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Sancıları dinmeyen Şen, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Şen\'in kız bebeğine, yardıma gelen sağlık çalışanları Emine ve Gülay\'ın ismleri verildi.



Baba Resul Şen, İran sınırında bulunan köylerinin yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğunu, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla eşi ve yeni dünyaya gelen bebeğinin hastaneye ulaştırıldığını söyledi. Şen, \"Köyde telefon şebekeleri çekmiyor. Eşimim sancıları artıp, rahatsız olunca karakola haber vererek, sağlık ekipleri ve karla mücadele ekiplerine haber verilmesini istedik. Karakol komutanı, 112 ve karla mücadele ekiplerine durumu bildirmesi üzerine karla mücadele ekipleri yolu açtıktan sonra köye ambulans geldi\" dedi.



Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.