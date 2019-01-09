(Görüntülü) İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı hizmete açılıyor

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Saray ilçesinde 2 yıl önce temeli atılan ve 100 milyon liraya mal olan Kapıköy Gümrük Kapısı, ay sonunda hizmete girecek. Şu anda bütün hizmetlerin konteynerlerde sağlandığı sınır kapısında son hazırlıklar da tamamlanıyor. Türkiye\'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak hizmet verecek olan Kapıköy Gümrük Kapısı\'nın, ocak ayının sonlarında hizmete girmesi planlanıyor.



Van\'ın İran\'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı\'nda yapımına başlanan yeni gümrük binasında sona gelindi. Van’a 90 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van ile İran\'ın Hoy şehirlerini bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı, açık- kapalı ve yeşil alanlar olmak üzere 70 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İçerisinde modern yolcu giriş-çıkış peronları, idare hizmet binası, diğer kurum binaları, kaçak eşya ambarı, arama hangarı, X- Ray tarama sistemleri gibi modern bir gümrük kapısında bulunması gereken tüm araç, gereç ve teçhizatın bulunduğu gümrük kapısı, Türkiye\'nin en modern kara hudut kapıları arasındaki yerini alacak. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan tesislerin hizmete girmesi ve İran tarafının da kendi tesislerini tamamlaması halinde Kapıköy Sınır Kapısı uluslararası TIR ve otobüs trafiğine de açılacak. Kapıköy\'de tam donanımlı gümrük kompleksi, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak.



İran\'ın yurt dışı çıkışlarında uyguladığı yüksek harçlardan dolayı Van’a gelen turist sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, 2017 yılında yaklaşık 957 bin kişinin giriş çıkış yaptığı sınır kapısından, 2018 yılında yaklaşık 682 bin kişi giriş çıkış yaptı. Özellikle bayram, yılbaşı nevruz, hafta sonu gibi günlerde Van\'a gelen turistler, kentte ekonomiyi canlandırıyor. Yeni gümrük kapısının hizmete girmesiyle birlikte gelen İranlı turist sayısında da artış bekleniyor.



SEL NEDENİYLE AÇILIŞ GECİKTİ



Şu anda bütün hizmetlerin konteynerlerde verildiği gümrük kapısının hizmete girmesi aylar öncesine planlandı. Ancak, sınırda aşırı yağışlar sonrası, derenin taşması nedeniyle 17 Haziran da meydana gelen sel felaketinde, çevre duvarı yıkıldı, ana bina, bodrum katı, tesisat galerisi, gümrük sahası büyük zarar gördü. Yaklaşık 10 milyon lira zararın meydana geldiği bölgede, gümrük kapısının açılışı da gecikti. Sel felaketinin yaralarının sarılmasının ardından gümrük kompleksinde son hazırlıklar tamamlanıyor. Ocak ayının sonlarına doğru hizmete girmesi planlanan gümrük kapısı artık tam donanımlı tesislerde hizmet verecek.