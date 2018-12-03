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Dünya

(Görüntülü) İran Meclis Başkanı'ndan Erdoğan'a destek: BM yapısı değişmeli

Ekber Karabağ / Tahran, (DHA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, beş ülkenin egemenliğinde olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yapısının mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi

03 Aralık 2018 17:54

Ekber Karabağ / Tahran, (DHA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, beş ülkenin egemenliğinde olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yapısının mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi. Mecliste düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Laricani, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \"dünya beşten büyüktür\" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, \"BMGK yapısı mutlaka değişmeli\" dedi. BMGK\'nin tek taraflı birçok karar alması nedeni ile itibarını kaybettiğini söyleyen Laricani, bu durumun bölgesel girişimlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi. Buna örnek olarak Şanghay İşbirliği Örgütü, Suriye sorununun çözümü için kurulan Astana sürecini gösteren Laricani, \"Bu tip girişimler, ülkeleri kendi aralarında tedbir almaya zorlayan BM\'deki eksiklikten dolayı ortaya çıkmıştır. BM mevcut yapısıyla sorunların çözümü için yererli kapasitesinin olmadığından bu tip bölgesel girişimler gelecekte daha da artacak\" değerlendirmesinde bulundu. BM YAPISI KOLAY DEĞİŞMEZ Laricani, dünyada zorbalık üzerine kurulmuş bir düzen olduğundan BM\'deki mevcut yapının değişmesinin kolay olmayacağını savundu.

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