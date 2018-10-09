(Görüntülü) İpek Yolu Projesi Türkiye'de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

Gökhan Artan - Güven Usta - Engin Özmen / Xian, 5 Ekim (DHA) - Çin Halk Cumhuriyeti, büyük önem verdiği bir trilyon dolarlık “Bir Kuşak, Bir Yol” adlı yeni ipek yolu projesinin geçtiği Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkiler dışında, kültürel anlamda da daha yakınlaşıyor. Çin her yıl proje üzerindeki ülkelere 10 bin devlet bursu sağlarken, Türkiye’deki Çinli öğrenci sayısı da, Çin’de Türkçe dersi veren üniversite sayısı da arttı. Türkiye’de üniversitelerde toplam 1,965 Çin uyruklu öğrenci eğitim görüyor.





En çok Çinli öğrenci İstanbul Üniversitesi’nde





Üniversiteler içinde en çok Çin uyruklu öğrenci ise İstanbul Üniversitesi’nde yer alıyor. Köklü okulda hem kadın hem de erkek Çinli öğrenci sayısı dikkat çekiyor.Üniversitede 170’i kadın olmak üzere 338 Çinli öğrenci var. İkinci sırada ise 131’i kadın olmak üzere toplam 218 Çinli öğrenci ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi geliyor. Üçüncü sırada 167 öğrenci ile Kastamonu Üniversitesi yer alıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 158, Aydın Üniversitesi’nde ise 81 Çinli öğrenci bulunuyor.





Çin’de son 2 yılda Türkçe öğreten üniversite sayısı 2 kat arttı





DHA’ya açıklamada bulunan Pekin Üniversitesi Yabancı Diller Türkçe bölümünden mezun olan Zeng Yingying, “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi sonrası ülkelerindeki Türkçe dersi veren üniversite sayısının 8’e çıktığını belirterek, “Türkçe bölümün olduğu üniversite sayısı dörtken son iki yılda Türkiye’nin de önemli rol oynayacağı yeni ipek yolu projesi sonucu sekize çıktı. Türkçe diline ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Arkadaşlarıma da Türkçe öğrenmesini öneriyorum. Şimdi kuşak yolu projesi var ve bu çok iyi fırsat. Türkçe öğrenmeleri çok anlamlı bir şey olur” dedi.





“Akademi dünyası da yakınlaşmadan yararlanıyor”





Son zamanlarda Türkiye ile Çin arasında yakınlaşma sonucu akademik dünyada bu yakınlaşmadan yararlanmaya başladığını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar, “Çin ile Türkiye arasında öğrenci ve akademisyen değişimi birlikte yapılan araştırmalar yayın projeleri bunlar çoğaldı. Örneğin bizim üniversitemizde birçok Çin’den gelen öğrenci okuyor.Bunların bir kısmı lisans öğrenimi alıyor. Bir kısmı lisanüstü öğrenimi alıyor” dedi.





“Batıda artan ırkçılık Türkiye’ye cazibeyi artırdı”





Prof.Dr.Sedat Aybar, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim kalitesi dışında son dönemlerde özellikle batıda gelişen ırkçılık ve vize sorunlarının artan bir şekilde ağırlaştırılması ve güçleştirilmesinin Türkiye gibi ülkelerin cazibesini artırdığını söyledi ve ekledi: Şu anda ülkemizde binlerce yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bizim veya yabancı hükümetlerin verdiği burslar vakıflara da yönlendirilebilir.”





“Türkiye’nin birer elçisi gibi çalışacaklar”





Türkiye’de okuyan Çin uyruklu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin birer elçisi gibi çalışacağının altını çizen Prof.Dr.Aybar, “Bu tür kültürel eğitim değişimleri bunların pozitif bir takım getirileri var şu anda işin çok başlangıcındayız. Çok daha fazla çok daha sayısı artan bir şekilde öğrenci, öğretim üyesi değişimini gerçekleştirmemiz gerekiyor.bunların da bir getirisini seneler içerisinde göreceğiz. Bu konuya yatırım yapmak sanırım en önemli yatırımlardan bir tanesidir. Eğitim turizmi de çok önemli. Ne kadar fazla yabancı öğrenci çekebilirsek bunun cari açığı kapatması da döviz girdisi nedeniyle o kadar faydalı olacak. Bakın ABD, İngiltere, Fransa bu tür gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde çalışan ve okuyan yabancıların sayısı bazı üniversitelerde yüzde 50’nin üzerinde” diye konuştu.





Hangi üniversitede kaç Çinli öğrenci var





Abdullah Gül Üniversitesi 1



Afyon Kocatepe Üniversitesi 3



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1



Akdeniz Üniversitesi 27



Aksaray Üniversitesi 3



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 3



Anadolu Üniversitesi 48



Ankara Üniversitesi 41



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 9



Antalya Bilim Üniversitesi 1



Ardahan Üniversitesi 1



Atatürk Üniversitesi 13



Bahçeşehir Üniversitesi 14



Balıkesir Üniversitesi 1



Başkent Üniversitesi 2



Beykent Üniversitesi 9



Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 1



Biruni Üniversitesi 7



Boğaziçi Üniversitesi 5



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3



Çukurova Üniversitesi 7



Doğuş Üniversitesi 1



Dokuz Eylül Üniversitesi 12



Ege Üniversitesi 15



Erciyes Üniversitesi 31



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4



Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 35



Gazi Üniversitesi 37



Gaziantep Üniversitesi 5



Gebze Teknik Üniversitesi 4



Hacettepe Üniversitesi 22



Haliç Üniversitesi 1



Harran Üniversitesi 1



Işık Üniversitesi 2



İbn Haldun Üniversitesi 10



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 3



İnönü Üniversitesi 3



İstanbul Arel Üniversitesi 2



İstanbul Aydın Üniversitesi 81



İstanbul Bilgi Üniversitesi 12



İstanbul Gelişim Üniversitesi 1



İstanbul Kültür Üniversitesi 19



İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3



İstanbul Medipol Üniversitesi 4



İstanbul Sabahattin zaim Üniversitesi 218



İstanbul Şehir Üniversitesi 18



İstanbul Teknik Üniversitesi 25



İstanbul Ticaret Üniversitesi 158



İstanbul Üniversitesi 338



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7



İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2



İstinye Üniversitesi 2



İzmir Ekonomi Üniversitesi 2



İzmir Yüksek Teknoloji enstitüsü 2



Kadir has Üniversitesi 3



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 61



Kapadokya Üniversitesi 6



Karabük Üniversitesi 21



Karadeniz Teknik Üniversitesi 21



Kastamonu Üniversitesi 167



Kırklareli Üniversitesi 2



Kocaeli Üniversitesi 17



KTO Karatay Üniversitesi 2



Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 3



Mardin Artuklu Üniversitesi 10



Marmara Üniversitesi 78



Mersin Üniversitesi 1



Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi 10



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1



Necmettin Erbakan Üniversitesi 29



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 17



Nişantaşı Üniversitesi 9



Ondokuz Mayıs Üniversitesi 22



Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8



Özyeğin Üniversitesi 5



Pamukkale Üniversitesi 2



Sabancı Üniversitesi 2



Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12



Sakarya Üniversitesi 60



Selçuk Üniversitesi 39



Süleyman Demirel Üniversitesi 13



Trakya Üniversitesi 6



Türk Hava Kurumu Üniversitesi 5



Uşak Üniversitesi 1



Üsküdar Üniversitesi 1



Yalova Üniversitesi 3



Yeditepe Üniversitesi 7



Yıldız Teknik Üniversitesi 37