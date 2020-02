(Görüntülü) İntihara kalkışan kişiyi İl Emniyet Müdürü ikna etti

Olcay DÜZGÜN- Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan M.Y. (44), İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından ikna edilerek çatıdan indi. Merkez Kocasinan ilçesinde M.Y., Ahmetpaşa Caddesi\'nde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri M.Y.\'nin atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. M.Y., cebinden çıkardığı 20 TL ve cüzdanı yere atarken, çevrede toplanlar da olan biteni meraklı gözlerle izledi. M.Y.\'nin görevliler tarafından ikna edilememesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular geldi. Binanın çatısına çıkan Müdür Kulular, burada M.Y. ile konuştu. Müdür Kulalar, yaklaşık 10 dakika süren çabasının ardından M.Y.\'yi çatıdan indirdi. Emniyet Müdürü Kulular, ikna ettiği M.Y.\'yi sıkıntılarını anlatması için daha sonra Vali Şehmus Günaydın ile görüştürdü.