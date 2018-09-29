T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İNTERPOL'ÜN ARADIĞI FUHUŞ ÇETESİ LİDERİ KADIN İSTANBUL'DA YAKALANDI

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: İSTANBUL,(DHA) İnterpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı uluslar arası fuhuş organizasyonunu lideri Özbekistanlı S

29 Eylül 2018 01:24

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İnterpol\'ün Kırmızı Bültenle aradığı uluslar arası fuhuş organizasyonunu lideri Özbekistanlı S.K. isimli kadın ve organizasyonun diğer üyeleri İstanbul\'da yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası fuhuş çetesinin İstanbul\'daki faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine 4 ay önce çalışma başlatan ekipler, fuhuş organizasyonunun özellikle Orta Asya ülkelerinden iş vaadiyle kadınları getirdikleri, daha sonra pasaportlarına el koyarak tehdit ve dayakla fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi.


 

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çetenin elebaşılığını İnterpol\'ün Kırmızı Bültenle aradığı Özbekistanlı S.K\'nın yaptığı tespit edildi.  Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, İstanbul\'da 14 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistanlı S.K. ile A.O.G, D.T, Ö,Ç, M.S, T.T, H.T ve Z.K gözaltına alındı. Başta Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere farklı ülke vatandaşı 16 kadın çetenin elinden kurtarıldı. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Erhan TEKTENKameraKırmızı BültenleGöçmen KaçakçılığıTicaretiMücadeleMüdürlüğüAlınanOrta AsyaBÜLTENLE ARANIYORDU ÇeteninEkiplerOperasyondaBaştaTürkmenistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24