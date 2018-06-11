(Görüntülü) İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Dolandırılanlar arasında polis ve askerler de bulunuyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şebeke elemanlarının kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak, internet sitelerine verdikleri ilanlarla tabanca, telefon gibi ürünler sattıklarını belirledi. \"polisten tabanca\", \"askerden telefon\" gibi ilanları görerek alıma geçen mağdurlar, paraları ödedikten sonra ürünler ellerine geçmeyince polise başvurdular. Bazı polis ve askerlerin de bu ilanlara inanarak tabanca almak istediği, dolandırıldıkları ortaya çıktı. Mağdurların şikayetleri üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için 31 Mayıs’ta Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievlerde eşzamanlı operasyon düzenledi. ELEBAŞI 42 DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORDU Yapılan operasyonda şebeke liderliğini yaptığı iddia edilen Emre K. ile N.A., F.K. ve B.K. gözaltına alındı. Emre K.’nın evinde yapılan aramalarda 23 farklı sahte kimlik, sahte polis kimliği ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Çavuş rozeti ele geçirildi. Emre K.’nın yapılan detaylı incelemesinde 42 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Vatan Caddesi’nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Siber polisin şüphelilerin evlerine, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yaptığı baskınlar polis kameralarına yansıdı.