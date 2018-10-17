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(Görüntülü) İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, işçi olarak çalıştığı inşaatın 6'ncı katından havalandırma boşluğuna düşerek, ağır yaralanan Sedat Başyiğit (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

17 Ekim 2018 18:26

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da, işçi olarak çalıştığı inşaatın 6\'ncı katından havalandırma boşluğuna düşerek, ağır yaralanan Sedat Başyiğit (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Ali Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Uygun Sokak\'taki 8 katlı inşaatın 6\'ncı katında malzeme taşıyan, evli ve 2 çocuk babası Sedat Başyiğit, bir anda dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düştü. Zemine çakılıp, ağır yaralanan Başyiğit, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sedat Başyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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