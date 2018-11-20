(Görüntülü) İngiltere Başkonsolosluğu'nda anma töreni

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) 20 Kasım 2003\'te İngiltere\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nu hedef alan terör saldırısında aralarında İngiltere\'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short\'un da bulunduğu hayatını kaybedenler, saldırının 15\'inci yıldönümünde başkonsolosluk binasında düzenlenen törenle anıldı. İngiltere\'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve beraberindekiler, saldırının gerçekleştirildiği yere saat olan 10.55\'te \"Unutmayacağız\" yazılı çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan başkonsolos yazılı bir açıklama yaptı. Başkonsolos Slater \"Bugün hem Birleşik Krallık hem de Türkiye için oldukça üzüntü verici ve önemli bir gün. Bu, bir İngiliz diplomatik misyonuna yapılan en ölümcül saldırıydı ve bunu asla unutmayacağız.15 yılın ardından bugün, 20 Kasım 2003 yılında hayatlarını kaybedenleri anıyoruz. Kalbimiz ve düşüncelerimiz hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve dostlarıyla birlikte. Bu gün andığımız insanlar Britanya ve Türkiye arasında daha güçlü ilişkiler kurmak için çalışırken kendilerini feda ettiler. Her zaman hem kendilerine hem de ailelerine minnettar olacağız. Ayrıca, saldırı sırasında bu sokakta ölen veya yaralanan masum insanları da hep hatırlayacağız. Britanya ve Türkiye\'nin terörizme karşı birlikte mücadele edeceğinin altını da bu anma vesilesiyle bir kez daha tekrarlamak isterim\" dedi.