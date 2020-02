(Görüntülü) İnek tekmeledi, sağ gözünü kaybetti

Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA) MUĞLA\'da, süt sağdığı sırada ürken ineğin tekmelemesi nedeniyle başına aldığı darbe nedeniyle yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Ayşe Ayebe (55), Antalya\'da tedaviye alındı. Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahalle\'de oturan Ayşe Ayebe, eşi Mehmet Ayebe ile 2 Eylül\'de süt sağmak için ahıra gitti. Ayşe Ayebe sağım yaparken eşi de diğer ineklere yem vermeye başladı. Bu sıra sırtına konan sinekten ürken inek, Ayşe Ayebe\'ye tekme savurdu. Yaklaşık 600 kiloluk ineğin tekme darbesiyle başından yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Ayebe, eşi tarafından Fethiye Esnaf Hastanesi\'ne götürüldü. Ayebe, acil servisteki ilk müdahaleden sonra Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ayebe\'nin parçalanan göz çevresindeki dokular ameliyatla kapatıldı. Ayebe\'nin görme yetisini yeniden kazanabilmesi için bir dizi ameliyat daha olması gerekiyor. YENİDEN GÖRME UMUDU VAR Ayşe Ayebe\'nin sağ gözünün ciddi bir darbeyle parçalanmış halde hastaneye getirildiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Bölümü\'nden Dr. Emine Hazal Güngör, \"Hasta acilden girişi yaptı. Biz gerekli primer onarımını başarılı bir şekilde yaptık. Şu an hastamız takipte, mevcut durumunda ek ameliyatlar gerekebilir. Şu an gözü yerinde, yeniden görme umudu var. Göz çok ciddi şekilde yaralanmış, gerekli tüm onarım işlemleri yapıldı. Yeni bir ameliyat için hazırlık yapılıyor\" diye konuştu. \'SAĞ GÖZÜM GÖRMÜYOR\' Ayşe Ayebe ise \"Sağım için ineği makineye bağladım, o sırada iri bir sinek, ineğin sırtına kondu. İnek huysuzlanmasın diye sineğin kovmak istedim. Ürken inek bana tekme attı, yere yıkıldım. İneğin tekmesi sağ gözüme geldi. Şu an sağ gözüm görmüyor. Tedavi devam ediyor. Bu ay içinde yeni ameliyatlar yapılacak\" dedi.