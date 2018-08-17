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(Görüntülü) İnek ölüsü sahile vurdu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl turizm merkezi sahiline inek ölüsü vurdu

17 Ağustos 2018 15:39

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl turizm merkezi sahiline inek ölüsü vurdu.

Titreyengöl turizm merkezi sahiline, sabah saatlerinde inek ölüsü vurdu. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahile vuran inek ölüsünü gören tatilciler şaşırdı. Çocuklarıyla yürüyüş yapan tatilcilerden bir kısmı yolunu değiştirirken bazı tatilciler inek ölüsünün 5-10 metre ilerisinde yüzmeye devam etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi ekipleri, ormanlık alana gömmek için inek ölüsünü kepçeyle kıyıdan alarak götürdü. İneğin, sefer yapan bir gemiden denize düştüğü değerlendiriliyor.

 

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