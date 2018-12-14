(Görüntülü) İnegöl'den 9 ülkeye fidan ihracatı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE’nin mobilya başkenti Bursa’nın İnegöl ilçesi, çöğür ve fidancılıkta da başı çekiyor. İnegöl’de bu yıl 8 milyon fidan, 30 milyon çöğür bitkisi üretimi yapılıyor. Türkiye’nin çöğür ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan İnegöl ilçesi, bu yılki ilk fidan ihracatını Azerbaycan’a yapacak. Bu yıl 9 ülkeye fidan ihracatından toplam 40 milyon dolar döviz girdisi sağlanacak.



Fidan üreticisi Mehmet Ergene, İnegöl\'ün tarım olarak çok bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek, \'\'Meyve fidancılığı üretimi yapıyoruz. Türkiye’nin mobilya başkenti İnegöl, aynı zamanda fidancılıkta da başkenttir. İnegöl fidancılıkta da iyi, nedeni ise topraklarımızın gerçekten verimli olmasıdır. 4 mevsimi dolu dolu yaşıyoruz. İnegöl\'de ciddi anlamda üretim yapıyoruz. Kazakistan, Özbekistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihracat yapıyoruz. İyi paralara fidan satıyoruz” dedi. Üretimden de bahseden Ergene, “Yıllık 8 milyon aşılı fidan, 30 milyon çöğür üretimi yapıyoruz. 30 çeşit şeftali, 10 çeşit elma, 10 çeşit armut, erik, kiraz, ayva, döngel, vişne fidanı üretiyoruz. Patentli ürünlerimiz bunlar\" İfadelerini kullandı. Ergene, ihracatla 40 milyon dolar gelir elde edildiğini de sözlerine ekledi.



HEDEF 15 ÜLKE



Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise \"İnegöl bir sanayi ve mobilya şehri. Aynı zamanda da bir tarım şehri. Fidancılık ve çöğürde de ileri bir seviyedeyiz. İnegöl’de Cerrah Mahallesi\'nde 30 milyon çöğür, 8 milyon fidan üretimi yapılıyor. İhracatla birlikte 40 milyon dolar civarında bir gelir sağlanıyor. Fidancılıkta da gururluyuz. Her şeyin en iyisini yapan İnegölüz. 9 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz ihracatta ülke sayısını 15’e çıkarmak. Tüm çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum\" dedi.

