(Görüntülü) İnegöl'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20'den fazla yaralı (2) Yeniden

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde bir TIR\'ın deposundan dökülen mazotlar nedeniyle kayak pistine dönen karayolunda 31 araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 20\'den fazla kişi yaralandı. Ankara- Bursa istikametinde ise trafik 3.5 saat boyuncu tamamen dururken, karayolunda kilometrelerce mesafe araç kuyruğu oluştu.



Kaza, saat 18.45 sıralarında Eskişehir-Bursa Karayolu\'nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 Mevkii\'nde meydana geldi. Plakası ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir TIR\'ın deposundan yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan karayolunda dehşet yaşandı. Bayram tatilinin başladığı henüz ilk saatlerde Ankara- Bursa istikametinde seyreden bir TIR\'dan dökülen mazotun kayak pistine dönüştüğü karayolunda 1 TIR, 2 yolcu otobüsü 2 minibüs, 1 ambulan ve 25 otomobil olmak üzere 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



1 KADIN ÖLDÜ, 20\'DEN FAZLA YARALI VAR



Can pazarının yaşandığı kazada araçların akordiyon gibi birbirlerinin üstüne çıktı. Zincirleme kazada Orhun Soylu yönetimindeki 38 GY 652 plakalı otomobilde bulunan eşi Mehtap Soylu (41) yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Mehtap Soylu\'nun kağıt gibi bükülen otomobilde sıkışan cenazesi ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yine ekiplerin sıkıştıkları araçlardan çıkardıkları yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 15 kişinin tedavi altına alındığı, ayrıca 5\'den fazla yaralının da ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.



KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI



İnegöl ilçesinde saat 18.45 sıralarındaki zincirleme kazanın ardından Ankara- Bursa istikametinde karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik polisleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen yoğunluğun yaşandığı karayolu,kazadan 3.5 saat sonra araçların çekicilerle kaldırılması ile trafiğe açıldı. Dökülen mazor nedeniyle karayolu yıkandıktan sonra ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.



MAZOT DÖKÜLEN TIR KAÇTI



Bu arada deposundan sızan mazotun yolaçtığı zincirleme kaza nedeniyle karayolunda dehşet yaşanmasına neden olan TIR sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtildi. Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatan polisin, kaçan TIR\'ın plakası ve sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



GÖRGÜ TANIĞI: BARİYERLERİN KENARINDA YARALILAR YATIYORDU



Zincirleme kazadan hafif şekilde yaralı olarak kurtulan 68 KH 615 plakalı otomobilin sürücüsü Ümit Kavak o anları anlattı. Hayatında ilk kez böyle bir kazaya tanık olduğunu belirten Kavak, \"Çok sayıda yaralı vardı. Bende yaralandım ancak benimki ağır bir şey değildi o yüzden ambülansa binmedik. Can pazarı vardı, herkes kaçışıyordu. Kötü bir durum tabii ki görmek istemediğimiz bir şeydi, zor bir durum. Yaralılar yol kenarındaydı, bariyerlerin kenarında yaralılar yatıyordu. İnsanlar bayağı bir bağrış içerisindeydi, ciddi bir kazaydı. Böyle bir şeye ilk defa denk geldim. 1-2 kilometre kuyruk oluştu. Önümdeki 3-4 araç kaza yaptı, kazayı gördüm, ondan sonra araçlar duramadı. Biz de ayakta duracak gibi değildik. Benim aracıma da arkadan vurdular\" diye konuştu.