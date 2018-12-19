(Görüntülü) İnegöl'de zincirleme 2 kazada; biri bebek 4 kişi yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda art arda iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazalarda, 1\'i bebek, 4 kişi yaralandı.



İlk kaza Bursa-Ankara yolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e giden Kadir Doğan 43 RU 344 yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak Oğuzcan Durutan yönetimindeki 16 KCR 99 plakalı minibüse arkadan çarptı. Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan Daim Tosun yönetimindeki 16 PL 561 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile arakadan çarparak durabildi. Zincirleme kazada sürücü Kadir Doğan, eşi Ayşegül Doğan ile oğulları 2 yaşındaki Mustafa Yiğit Doğan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri gelene kadar yağıştan korunmak için mobilya mağazasına alındı. Biri bebek 3 yaralı da sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.



KAZADAN BİR KAÇ DAKİKA SONRA



Bu kazadan birkaç dakika sonra 100 metre mesafede Bursa-Ankara yolundaki Hikmet Şahin köprülü kavşağı üzerinde ikinci bir kaza meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya giden Hüseyin İzgi yönetimindeki 16 KOA 76 otomobil, Efrahim Hallaç yönetimindeki 16 JJ 522 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucunda duran araçlara aynı yöne giden Erhan Tekin yönetimindeki 16 HJ 850 plakalı hafif ticari araç arkadan çarparak durabildi. 3 aracın karıştığı kazada Hüseyin İzgi\'nin otomobilinin içinde bulunan Sıdıka İzgi (49) yaralandı.



Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.