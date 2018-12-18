(Görüntülü) İnegöl'de mobilya işçilerinden Yemen'e yardım

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren mobilya firmasında çalışan 55 işçi, kendi aralarında topladıkları 5 bin lirayı Yemen’e göndermek üzere İHH yöneticilerine teslim ettiler. Fabrika önünde düzenlenen törende konuşan İnegöl İHH Başkanı İlhan Tatlı, \"Mesele rakamın büyüklüğü ya da küçüklüğü değil. Yemen\'de çok büyük bir sıkıntı, büyük bir dram var. İnsanlar açlıktan ağaç yapraklarını yiyor. 7 senedir insanlık dramı devam ediyor. İHH olarak 1,5 ay önce kampanya başlatmıştık. Kampanyamıza destek veren İnegöl halkının yardımları yerine ulaştı. İnegöl halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu fabrika da çalışan işçi kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kendi maaşlarından bir miktar keserek, bizlere teslim ettiler. Oradaki masumlar adına, buradaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz\" dedi. Firma sahibi Adnan Dursun, \"Tüm arkadaşlarımızla bir olduk. Aramızda para topladık. 5 bin lira toplandı\" derken, işçi Derya Ağbaş da \"Allah yardımcıları olsun. Çok kötü bir durum. Bu zulmün bitmesini istiyoruz. Üzülüyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.