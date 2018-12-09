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(Görüntülü) İnegöl'de iki katlı ev küle döndü

Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu Mahmut Rihavi'ye ait evin odunluğunda çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü

09 Aralık 2018 01:19

Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu Mahmut Rihavi\'ye ait evin odunluğunda çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak\'ta bulunan 2 katlı evde yaşayan Suriye uyruklu Mahmut Rihavi\'nin zemin katındaki odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle kaşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kata sıçrayınca evde bulunanlar kendilerine zorlukla dışarı attı.

Patlamaların da meydana geldiği yangında alev topuna dönen ev, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan müdahele edilerek söndürüldü. Yangın sırasında evin önünde park halinde olan otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

 

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