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(Görüntülü) İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı, kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, fenalaştıktan kürsüden yere yığıldı

19 Ekim 2018 18:59

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'da, \'19 Ekim Muhtarlar Günü\' dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, fenalaştıktan kürsüden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kayman, tedaviye alındı

İnegöl\'deki Atatürk Anıtı önünde \'19 Ekim Muhtarlar Günü\' dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı. Resul Kayman, anıta çelenk bırakmasının ardından kürsüye geldi. Konuşma yapan Kayman, birden fenalaşarak, yere yığıldı. Baygınlık geçiren Kayman\'a ilk müdahaleyi törene katılanlar yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kayman\'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Resul Kayman\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

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