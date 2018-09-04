(Görüntülü) İnegöl Hasanpaşa Deresi'nde 'toplu balık ölümü'

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hasanpaşa deresindeki toplu balık ölümlerine köylüler tepki gösterdi.



Bursa\'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hasanpaşa deresinde yaşanan kirlilik nedeniyle balık ölümleri meydana gelmeye başladı. Derenin üzeri ölü balıklarla doldu. Balık ölümlerinin, dereye yakın bölgedeki fabrikadan veya dereye atılan kimyasal maddeden kaynaklandığını iddia eden köylüler, eylem yaptı. Hasanpaşa Mahallesi sakinleri, derelerinin kirlenmesi ve balık ölümleri sebebiyle büyük endişe yaşarken, mahalle sakinleri, \"Deredeki balıkların öldüğünü dere kenarında gezenler fark etti. Bizlerde merak ederek gelip baktık. Sonrasında durumu jandarma ekiplerini bildirdik. Mahallemizde ilk defa yaşanıyor. Sebebi ya zehirli atık ya da derenin üst tarafında kurulan fabrikaların boşalttığı atıklar\" ifadelerini kullandılar. Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya ise, “Durum içler acısı. Haberimiz olduğunda durumu hemen yetkili yerlere haber verdik. Daha öncede buna benzer bir olay Kulaca deresinde yaşanmıştı. Olayın sebebini tam olarak bilemiyoruz. Muhtemelen dereye boşaltılan zehirli bir atıktan kaynaklanıyor. Derenin üst tarafında da fabrikalar bulunuyor. Yetkililerin gerekli araştırmayı yaparak, sorumlularını bulmalarını istiyoruz. Binlerce balık öldü. Belki sabaha kadar dere de balık kalmayabilir” diye konuştu.