(Görüntülü) 'İndirimli perde' kavgasında ayağından vurulan genç evlendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da alışveriş merkezinde indirimli perdeyi alma konusunda tartıştığı polis memuru A.K. tarafından, nişanlısı Esra Toprak\'ın (22) gözleri önünde sol ayağından vurulan engelli Hakan Susam (24), dünyaevine girdi. Susam, acılara rağmen düğünün güzel geçtiğini söyledi. Olay, 22 Eylül günü Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi\'nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzde 47 engelli raporu olan Hakan Susam, nişanlısı Esra Toprak ile bir alışveriş merkezinde satılan indirimli perdeyi aldıktan sonra parasını ödemek istedi. Kasanın yoğun olması üzerine bir süre bekleyen Susam\'ın ayırdığı perdeyi, polis memuru A.K. almak istedi. Perdeyi kendisinin aldığını söyleyen Susam, sıra olduğu için beklediğini dile getirdi. A.K., önce Susam\'ın elinden perdeyi almaya çalıştı, ardından da dövmeye başladı. Susam ise otomobilinden aldığı testereyle kendini savunmaya çalıştı. Polis memuru A.K., beylik tabancasıyla Hakan Susam\'ı sol ayağında vurarak yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Hakan Susam, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Röntgeni çekilen Susam\'ın ayağında kırık olduğu tespit edildi. Susam\'ın ayağı alçıya alınırken, gözaltına alınan polis memuru A.K. ise işlemlerinin ardından açığa alındı. OLAY ANI KAMERADA Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, tarafların tartışması, polis memuru A.K.\'nin Hakan Susam\'ı dövmesi, yerde sürüklemesi, ateş etme anı, yakınlarının sakinleştirmeye çalışması ve yaralıya vatandaşların yardım etme görüntüleri yer aldı. DÜNYAEVİNE GİRDİ Tedavisi halen devam eden ve isabet eden mermi nedeniyle sol ayak tarağı kırılan Hakan Susam, Cumhuriyet Bayramı\'nda evlendi. Doktorların ayağının üzerine basmaması konusunda uyarılarda bulunduğu Susam, ağrı kesici kullanarak salona yürüyerek geldi. İlk şarkıyla birlikte dans eden Susam ve Toprak çiftine davetliler de eşlik etti. Hakan Susam, eşi Esra Toprak ile karşılıklı oynadı. Uzun süre ayakta kalamayan damat, oyun sırasında ara sıra düğün masasına gelerek mola verdi, ayağını sandalyeye uzatarak dinlendirdi. Bu anlarda gelin de Susam\'ı yalnız bırakmadı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah memuru Mustafa Pilavcı kıydı. Genç çift, evlilik cüzdanını nikah memurunun elinden birlikte aldı. ACILARA RAĞMEN GÜZEL BİR DÜĞÜN OLDU Düğünden sonra açıklama yapan çift, mutlu olduklarını söyledi. Düğün hazırlığı sırasında polis memuru tarafından vurulduğunu anlatan Hakan Susam, \"26 Ekim\'de doktora gittim. Doktor ayağımın üzerine tam olarak basamayacağımı söyledi. Basarsam ileride daha büyük sıkıntılar olabileceğini söyledi. \'6 ayda ancak iyileşir\' dedi. Mutlu günümde eşimin elinden tutmak için acılara göğüs gerip ağrı kesiciyle düğüne katıldım. Acılara rağmen düğünümüz mutlu şekilde geçti. Kırık olan sol ayağımın topuğuna basarak biraz oynadım. Hep o şekilde ayakta kaldım. Güzel bir düğün oldu\" dedi. SAĞLAM AYAĞINA BASTIM Esra Toprak Susam da, \"Eşimin hiç ayağa kalkacağını sanmıyordum. Tekerlekli sandalyeyle düğüne katılmasını bekliyordum. Ancak çok zor da olsa ayağa kalktı ve beni mutlu etti. Nikah kıyılırken ben de sağlam ayağına bastım\" diye konuştu.