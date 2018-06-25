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(Görüntülü) İnce'nin sandığından Erdoğan çıktı (3)

KÖYÜNDEN DE ERDOĞAN ÇIKTI Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin baba ocağı Yalova'nın Elmalık köyünde kurulan 4 sandığın toplamında İnce'ye 456, Erdoğan'a 814 oy çıktı

25 Haziran 2018 01:22

KÖYÜNDEN DE ERDOĞAN ÇIKTI



Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin baba ocağı Yalova\'nın Elmalık köyünde kurulan 4 sandığın toplamında İnce\'ye 456, Erdoğan\'a 814 oy çıktı.



Toplam 1645 seçmenin bulunduğu köyde Elmalık Salim Delen İlkokulu ve Ortaokulu’nda 1240, 1241,1242 ve 1243 No’lu sandıklar kuruldu. Köyde sandığa 1331 seçmen gitti. Kurulan 4 sandıkta 28 oy geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığında 4 sandıkta Recep Tayyip Erdoğan’a 814 oy, Muharrem İnce’ye ise 456 oy çıktı. Meral Akşener 21 oy alırken, Selahattin Demirtaş 7, Temel Karamollaoğlu ise 5 oy aldı.



Kurulan 4 sandıktaki milletvekilliği seçiminde ise kullanılan 1331 oydan, AK Parti 732, CHP 317, MHP 120, İYİ Parti 72, Saadet Partisi 16, HDP 24, Vatan Partisi 2 oy aldı. Toplam geçersiz oy sayısı ise 22 oldu. Millet İttifakı 5, Cumhur İttifakı da 21 oy aldı.


 

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