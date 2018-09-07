(Görüntülü) İnce: Seçimde partimizin 1 oy fazla alması için elimden geleni yaparım

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde CHP için elinden geleni yapacağını belirterek, \"Nasıl ki cumhurbaşkanlığı seçiminde 68 vilayete gidip 107 miting yaptıysam, önümüzdeki yerel seçimlerde de partimizin 1 oy fazla alması için elimden ne geliyorsa onu yaparım” dedi.



Cuma namazını Yalova Merkez Camii’nde kılan Muharrem İnce, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerde ne yapacağı sorulan İnce, \"Ben partiliyim. Partimin bir oy fazla alması için elimden gelen her şeyi yaparım. Nasıl ki cumhurbaşkanlığı seçiminde 68 vilayete gidip 107 miting yaptıysam önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin 1 oy fazla alması için elimden ne geliyorsa onu yaparım” dedi. Yerel seçimlerde Yalova’da belediye başkan adayı için kimin olmasını istediği sorulan İnce, “Yalova’nın milletvekili, il başkanı, yöneticileri var ama benim görüşüm ön seçim yapılması ve anket yapılmasıdır. Takdir partili yöneticilerindir, ama ben ön seçimle anketin karışımını savunuyorum” diye konuştu.



İKİMİZ DE İKİNCİ OLDUK



Camiye beraber geldiği yeğeni Ömer Faruk Bildik’i basın mensuplarına tanıtan İnce, “Bu delikanlı benim yeğenim. Aramızda 2 ortak özellik var. Birisi, kan bağımız var. Bir de ikimiz de ikinci olduk Türkiye’de. Ben seçimde ikinci oldum, o da üniversite sınavında Türkiye ikincisi oldu. Ortak yönümüz bu” dedi.



Mustafa Sarıgül\'ün kendisine yönelik yaptığı eleştiriler de sorulan İnce, \"Bir açıklamanın ne için yapıldığını biliyorsanız, ona cevap vermeye gerek yoktur. Ben o açıklamanın ne için yapıldığını bildiğim için cevap vermeye gerek duymuyorum” dedi.



Muharrem İnce’ye namaz sonrası vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, İnce ile hatıra fotoğrafı çektirdi.