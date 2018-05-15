(Görüntülü) İnce: Filistin konusunda Cumhurbaşkanı'nın yanındayım (2)

İNCE\'DEN ERDOĞA\'NA: ŞOV YAPMA, GEREĞİNİ YAP



CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aksaray\'ın ardından Niğde\'ye geçti. Muharrem İnce, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen mitingde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlara seslendi. Başına köşeli kasket takarak çıkan İnce, konuşmasının başında kalabalığı İsrail\'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da dua etmeye davet etti.



Konuşmasına yapacakları vaatlerine anlatarak devam eden İnce, şunları söyledi:



\"İsrail politikaları, yanlış Ortadoğu politikalarını bir süreliğine anlatmayı erteliyorum. Bu durumdayken tartışmanın hiç anlamı yoktur. Böyle bir durumda 81 il, 81 milyon tek yürek olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provakatif bu eylemi hepimiz, bütün partiler birlikte kınamalıyız. Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri dün Filistin\'de Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bunun için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ne ve Sayın Cumhurbaşkanı\'na sesleniyorum Bu konuyu seçim malzemesi yapma. Sömürü yapma, gereğini yap. Mavi Marmara\'daki gibi \'bana mı sordunuz?\' deme. Dik dur, eğilme yanındayız. Şov yapma, gereğini yap. Bu konuyu seçimin bir malzemesi yapma. Sömürü çıkartma, istismar etme, şov yapma, gereğini yap. Seçim meydanlarında Ramazan ayının sömürüsünü, Filistin’in sömürüsünü yapma, milletimizin derdini anlatalım. Milletin derdi de ortada kalmasın. Çürüyen patatesler gibi olmasın. Sizin treniniz var mı var, onu da İsmet Paşa yapmıştı. 1996 yılında temeli atılan bir havaalınınız var, ama açılmadı. Patatesleriniz çürüyor, 41 vilayete lisanslı depoculuk verilmiş ama Niğde’ye verilmemiş. 10 kuruşa patates veriyorsunuz, patatesler çürüyor. Siz patatesi 10 kuruşa satacaksınız, fakir fukara da 5 liraya patates yiyecek. En ezilen kentlerden birisidir Niğde.\"



\'ERDOĞAN\'I EMEKLİLİK DÖNEMİNE GÖNDERECEĞİZ\'



24 Haziran\'dan sonra Cumhurbaşkanı\'nın değişeceğini söyleyen İnce, \"Sayın Erdoğan’ın ilk dönemi çıraklık dönemi idi, ikinci dönemi kalfalık dönemi, üçüncü dönemi ustalık dönemiydi ve şimdi ise Sayın Erdoğan’ı emeklilik dönemine göndereceğiz. Önümüzdeki dönemde farklı bir cumhurbaşkanınız olacak. Meydanlarda hakaret eden değil, meydanlarda tezek diyen değil, meydanlarda pislik diyen değil, meydanlarda çocuklarımızın geleceğini anlatan bir cumhurbaşkanı olacak. K1, K2 kazık belgeleri var ya, onların hepsini kaldıracağız. Polisler var ya polisler; onlar gariban ailelerin çocuklarıdır. Onlar da mesai ücreti alacak, sendikalı olacak. Üniversite öğrencileri size sesleniyorum; her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Müzelere girmek, eğitimin bir parçasıdır, bütün öğrenciler, öğrenci kimliğini gösteren herkes, bütün müzelere bedava girecek. Bu ülkenin yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Türkiye’de cumhurbaşkanı tezek, pislik, çöp laflarını kullanmayacak. Cumhurbaşkanının en fazla kullandığı kelime ‘kalite’ olacak.



\'FASON ÜRETİM YAPTIĞIMIZ İÇİN KAZANAMIYORUZ\'



Türkiye\'nin fason üretim yaptığı için para kazanamadığını söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Ey Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı ? Ey Erdoğan sen hiç TEKEL yaptın mı? Ey Erdoğan, sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Hastane yaptılar mı, yaptılar, ama hemşire yok. Köprü yaptılar mı, yaptılar. Geçsen de para ödüyorsun, geçmesen de. Toprak gitmiş, tapular bankada.



Türkiye televizyon üretiyor, ama bir televizyondan 10 euro kazanıyor, otomobil üretiyor, ama otomobilden 100 euro kazanıyor. Fason üretim yaptığımız için zenginleşemiyoruz. Tasarım yapacağız. Teknolojimiz olacak, markamız olacak. Türk markası nasıl olacak? Akıllı çocuklarımız ile yapacağız. Onları iyi eğiteceğiz. Mesela Cumhurbaşkanını eleştirebilecekler. Demirel’e espri yapıyordu, Demirel gülüyordu. Şimdiki öyle mi? Hemen eve geliyor polisler. Hazreti Peygamberimiz veda hutbesinde millete seslendi. \'Benden bir hakkınız var mı söyleyin\' dedi. Bizim başımızdaki zat kimseye söz söyletmez. Bir stadyuma giriyorsun, bir yıl görev yaptıktan sonra ben insanlardan alkış almalıyım demeliyim. Şimdiki Cumhurbaşkanı Passolig getiriyor. Sizi görüyor. Size söz cumhurbaşkanı seçildiğimi zaman Pasolig’i kaldıracağım. Benim ülkemin gençlerinin Fransızlardan ne farkı var?\"



Ali KADI-ADNAN ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)