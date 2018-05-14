(Görüntülü) İnce: Derdim Erdoğan'ı indirmek değil, doları, faizi indirmek (3)

İNCE CUMHURİYET MEYDANI\'NDA DA MİTİNGİN YAPTI



CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 301 madencinin ölümünün yıldönümünde yaptığı Soma ziyaretinden sonra Manisa mitingi için yola çıktı. Muharrem İnce, yol boyunca Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinde durdu ve vatandaşları mitinge davet etti. İnce daha sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı\'nda miting yaptı. Konuşmasına meydandakilerle birlikte İzmir Marşı\'nı söyleyerek başlayan Muharrem İnce, \"Merhaba şehzadeler kenti, üzümün başkenti Manisa. Umut veriyorsunuz. Gelincik tarlasını görünce bu umudu görünce ne diyorum biliyor musunuz? Bu iş tamam. Hatta düşünüyorum diyorum ki Muharrem İnce, hırs yok, intikam yok herkesi kucaklayacaksın, 81 milyonu, herkesi. AK Partili kardeşlerimiz dahil hepimiz bir olacağı, iri olacağız diri olacağız\" dedi.



TEKME OLAYINA DEĞİNDİ



Soma\'daki faciadan sonra yaşanan tekme krizine de değinen Muharrem İnce, \"Somadaydım. Hiçbir kinim yok, hırsım yok. Sadece bir büyük şemsiye altında Türkiye\'yi toplamak istiyorum. Unutamadığım bir şey var dedim, tekmelenen çok içime oturdu. Bakın şunu söyleyeyim, tekme atandan hesabını soracağım dedim. Yolda gelirken arkadaşlar dediler ki, tekme atan kişi tweet attı, Özür diledi. 4 sene sonra özür dilemiş bu da bir erdem. Ona da kinimiz yok. Ama herkes şunu bilsin ki benim ülkemin insanlarını kimse tekmelemeyecek. Ne bürokratlar tekmeleyecek ne de cumhurbaşkanı meydanda vatandaşla kavga edecek\" dedi.



CANLI YAYIN YAPTIRDI



Medyayı eleştiren Muharrem İnce, \"Bir medya var AKP\'ye esir olmuş. Şimdi sizden bir şey istiyorum\" sözlerinden sonra akıllı telefonlarla vatandaşlara canlı yayın yaptırdı. Konuşmasına devam eden İnce, \"Medya devletin medyası. Hükümete köle olmuş. Medya yazmazsa, milletin medyası var. Kavga eden değil geleceği düşünen cumhurbaşkanı olacağım. Nano teknoloji uzay diyen bir cumhurbaşkanı, gençleri düşünen bir cumhurbaşkanı olacağım. O tezek desin, pislik desin, camiyi ahır yaptı desin. Ben gelecek bilgisayar diyeceğim. Gençler, öğrencilerim, evlatlarım size sesleniyorum. 19 Mayıs da, 29 ekim de nasıl emeklilere ramazan ve kurban bayramında ikramiye verilecekse, 19 Mayıs\'ta Gençlik Bursu, 29 Ekim\'de Cumhuriyet Bursu vereceğim. 475 TL burs alıyorsunuz, okul bittiği anda bu burs kesiliyor. İş de bulamıyorsunuz. Babana tekrar muhtaç oluyorsun. Muharrem öğretmen sözü. İş bulamayanlara o bursu iki sene kesmeyeceğim söz. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğim. Orada kendilerini geliştirecekler. En kısa sürede, 5 yıl içinde Türkiye\'deki bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkartacağız. Gençler, dünyanın lideri olacağız. İnsanoğlu endüstri 4.0 diyor. Yani akıllı fabrikalar. Önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek ortaya çıkacak. Ben bu ülkenin çocuklarını onlara hazırlayacağım, geleceğe hazırlayacağım. Bunları yapabilmemiz için enerjiye ihtiyacımız var. Türkiye\'deki güneş enerjisi potansiyeli yüzde 130. Ama yatırım yapmamız lazım. Güneş enerjisinde problem şu, depolamak zor. Ben bu ülkenin gençlerini fizik öğretmeni olarak güneş enerjisini depolayan batarya sistemini geliştirmesi için ABD ise ABD, Almanya ise Almanya, uzaysa uzaya göndereceğim. Milletvekili maaşlarına zam yapmayacağım gençlere kredi vereceğim\" diye konuştu.



TARIMLA İLGİLİ POLİTİKALARINI ANLATTI



Manisa\'nın bir tarım kenti olduğunu söyleyen Muharrem İnce, \"Gelelim çiftçilerin sorunlarına. Yarın dünya çiftçiler günü. Bugünden kutlamış olayım. AKP 2006 yılında kanun çıkardı, devletin milli gelirinin yüzde 1\'ini tarımı geliştirmeye harcar yani 30 milyar yapıyor.



Bunun yarısını bile vermemiş. Yüzde 1\'ini tarıma vermesi gerekirken 12 küsur milyar vermiş, yani Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Allah\'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye Cumhuriyeti\'nin çiftçiye olan borcunu ödeyeceğim. Çiftçiye destek vermezse, çiftçi üretmezse ne olur biliyor musun? En fazla zeytin ağacı Manisa\'da ama geçtiğimiz günlerde Tunus\'tan zeytinyağı alıyorsan yazık günah bu memlekete. 90 bin aile çekirdeksiz üzüm yetiştiriyor. Çekirdeksiz üzüm en az iki TL\'nin altında olmayacak. 3 ile 3.5 lira arasında çiftçiye mazot vereceğiz. O deniz kenarında lüks yatlar çiftçiden daha ucuza alıyor. Nasılı anlayış, nasıl devlet yönetimi bu\" dedi.



\'BEN DE SANA EMEKLİLİLİK DÖNEMİ DİYORUM\'



Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıklamalarına da sık sık değinip, \"Meydanlara gelip diyor ki, \'tek dertleri beni indirmek\' vallahi değil billahi değil. Benim derdim sen değilsin, benim derdim millet. Mazotu, doları, faizleri indirmek. Hele hele seni indirdiğim zaman bunlar zaten inecek. \'24 Haziran\'dan sonra döviz düşecek\' demiş. 16 senedir iktidardasın o da bana güveniyor demek ki. Haklı. Benim projem huzur. Kanal değil, köprü dediğin şey nedir. Birinci köprüyü 50 sene önce yaptılar. Köprü kolay, biz huzur köprüleri kuracağız. Türkiye\'de üç B olacak. 1 barışacağız, 2 büyüyeceğiz, 3 bölüşeceğiz. Yani adil paylaşacağız. Ha Erdoğan \'çıraklık dönemim, kalfalık dönemim, ustalık dönemim\' dedi. Bende sana emeklilik dönemi diyorum. 16 senedir yönettin. Bizim yöneteceğimiz Türkiye\'de emin ol sende huzurlu olacaksın. Bir kere onla bunla kavga etmeye gerek yok. Sırf Türkiye içindeki vatandaşları kandıracağım diye ey Hollanda, ey Merkel bu palavralara gerek yok. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Ey Rusya diyor S 400 alıyor. Ey Almanya dedi, yenilenebilir enerjiyi Almanya\'dan alıyor. Kime efelendiyse hep ekonomik olarak kaybettik. Bunu istemiyorum. Dış politika tutarlı uzmanlar tarafından götürülecek\" dedi.



ÇİFTÇİYE SESLENDİ



\"Çiftçiye bir örnek vereyim\" diyen Muharrem İnce, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin verdiği destek 12.7 milyar. Bir yılda 3.5 milyar litre mazot tüketiliyor. Buradan aldığı vergi 10 milyar yani çiftçi 17 milyar para ödüyor. 17 milyarın 10 milyarı vergi. Sadece mazottan topladığı vergi çiftçiye verdiği desteğe hemen hemen eşit. Ortada kandırmaca var. Çiftçilerin borçlarını yeniden yapılandıracağız. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Suriyelilere 35 milyarı nereden bulduysan oradan bulacağım. Bir daha ekonomiyi anlatayım. Ekonomide işler iyiye gidiyormuş, işler iyiye gidiyorsa gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3 bizde neden yüzde 11.53 milyar dolar cari açık var\" dedi.



ENGELİLERE POLİTİKALARINI ANLATTI



Engellilere yönelik politikalarını da anlatan Muharrem İnce, \"İçimi sızlatan bir şey de engellilerdir. Sadece otizmli bu çocuklar 352 bin kişi. Otizmli çocukların 21 bini eğitim alıyor, geri kalan 330 bini eğitim alamıyor. Bu aileler ne düşünüyor? Çok acıdır, çocuğunun kendisinden önce ölmesini istiyor. Ben ölürsem diyor çocuğuma kim bakacak. Ben değil Türkiye Cumhuriyeti bakacak. Öyle bir sistem kuracağız ki ben değil koskoca 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti bakacak. Engelliler sizin sorunlarınızın hepsini iki yıl içinde bitireceğiz. Otizmli çocukların işini 6 ay içinde bitireceğiz. En öncelikli işimiz olacak. Kime hizmet ettiğiniz önemli\" dedi.



Öğretmenlere yönelik de açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, \"Öğretmenler, meslektaşlarım. 900 bine yakın meslektaşım, sağ sol yok. Bu defteri kapatın. Meydanda Nazım\'dan şiirler okuyacağım, ama Mehmet Akif\'ten de şiirler okuyacağım. Öğretmenlere bir söz. Sözleşmeli öğretmenliğe son vereceğiz. Hepsi kadrolu olacak. Size performans notu vermek isteyenlere bir güzel performans notu verin\" dedi.



Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü, \"Şimdi aklınızdan şu soruyu geçiren olabilir. İyi güzel kardeşim Muharrem İnce, yapabilir misin? Becere bilir misin? 1 diplomam var ve yaparım bu kesin. 2 iyi de ata binerim onu da söyleyeyim. Tecrüben yeter mi? 3 Kasım 2002 tarihinde milletvekili oldum. Sayın Erdoğan milletvekili olduğunda benden 5 ay sonra milletvekili oldu. Askerde olsaydık benden daha az kıdemli olduğu için ben çavuş olurdum. O onbaşı olurdu. Milletvekili olduktan bir gün sonra başbakan oldu. Yani bir günlük milletvekiline başbakanlığı vereceksin 16 yıllık milletvekiline cumhurbaşkanlığını vermeyeceksin. Meydanlara doldukça, bizi gördükçe yakında ince hastalığa yakalanacak. Biz ise ince eleyip sık dokuyacağız. Manisa\'dan bir şey istiyorum. 5 milletvekili çıkaracak kadar oy. Toplam kaç milletvekili 10. Yüzde 50 çıksın mı. Gördüm. Bu iş bitmiş\" dedi.



YSK ÜYELERİNE VE YÜKSEK YARGIYA SESLENDİ



YSK üyelerine ve yüksek yargıya da seslenen Muharrem İnce, \"YSK üyelerini uyarıyorum. Alavere dalavere işlerine girerseniz Türkiye\'nin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım sokağa çıkamazsınız. Yüksek yargıçlara sesleniyorum. Ey yüksek yargıçlar, benim cumhurbaşkanlığımda çay toplamaya gitmeyeceksiniz, düğme iliklemeyeceksiniz, ben salona girdiğimde ayağa kalkmayacaksınız, gerekirse beni de yargılayacaksınız öyle yağma yok. ABD\'de yüksek mahkeme başkanının saygınlığı ABD başkanından fazladır. Yüksek yargıçlar hiçbir siyasi partinin emrine girmez. Adam gibi işinizi yapacaksınız\" dedi.



ANNE SÜRPRİZİ



Mitingin sonlarına doğru mikrofonu eline alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, \"Sayın Başkanım bugün sen büyük bir fedakarlık yaptın. Anneler Günü\'nü Soma\'ya ve Manisa\'ya ayırdın. Annenin yanına gitmedin, onun elini telefonda öptün, telefonda Anneler Günü\'nü kutladın. Biz 3 Manisa Milletvekili, il başkanı hepimiz adına sana bir sürpriz yaptık. Bakalım beğenecek misin\" dedi.



Bir anda annesini ve kardeşlerini miting sahnesinde gören Muharrem İnce ise şaşkınlığını gizleyemedi. İnce, \"Bak Özgür... Mazlum. Size bunun hesabını sormazsam... Akşama kadar beraberdik neden söylemediniz.\" diye konuştu.



Daha sonra annesine dönen Muharrem İnce bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayarak, annesine miting meydanını göstererek, \"Ana nasıl kalabalık mı?\" diye sordu. Ardından Muharrem İnce halkı annesiyle birlikte selamladı. Annesine neye baktın dedi, annesi Zekiye İnce ise \"ilk önce kalabalığa baktım\" yanıtını verdi.