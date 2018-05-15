(Görüntülü) İnanılmaz kaza kamerada... Saliselerle kurtuldu

* Sarıyer\'de mazgala takılan kadın sendeleyerek yola düştü. Başını bir otomobile çarpan talihsiz kadın, geri geri gelen servis aracının altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. İnanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer\'de bir kadın yoldaki mazgala takılıp düştü. Kadın geri manevra yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan 7 Şubat\'ta Sarıyer İstinye\'de meydana geldi. Seyirci koordinatörü Hanife Doğan oturduğu siteden çıkıp okuldan gelen yeğenini servis aracından almak için yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre önce kırılan ayağında bileklik olan kadın terlik giyerek yola çıktı. Hanife Doğan\'ın terliği mazgala takıldı. Bir anda dengesini kaybeden kadın düşerek yolda park halindeki otomobile başını çarptı. Tam da o anda geri manevra yapan okul servisi yerdeki Hanife Doğan\'ın üstüne doğru gelmeye başladı. Olayı gören komşu bir kadının bağırmasıyla minibüs son anda durdu. Çevredekiler ve servis aracının sürücüsü Doğan\'ın yardımına koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. \"ÇOK KORKTUM, HAYATIMIN SON BEŞ YILI GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ\" Olayı anlatan Hanife Doğan, \"Çok panikledim çok korktum hayatımın son beş yılı gözümün önünden film gibi aktı geçti. Sağ olsun bir komşumuz olayı görünce bağırıp servisi durdurdu. Herkes çok korktu, çok panikledi. Bacaklarımı kaybedebilirdim. Belki şuan tekerlekli sandalyede olabilirdim\" dedi. \"Ölüm teğet geçti\" diyen Doğan, \"İki hafta rüyamda sürekli kazayı gördüm\" diye konuştu.