(Görüntülü) İmece Köyde, 6 bin çocuğa yılbaşı hediyesi

ADANA,(DHA) ADANA\'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy\'de, hayırsever Mehmet Güven?in öncülüğünde temin edilen yeni kıyafetleri, ayakkabıları, kırtasiye malzemeleri ve oyuncakları alan çocuklar, 2019\'a mutlu girdi. Adana, Mersin ve Hatay\'dan gelen çocuklar, hediyelerin dağıtımından sonra yapılan erken yılbaşı kutlamasında büyük coşku yaşadı. Çocuklar, hayatlarında ilk kez gördükleri palyaçolar eşliğinde şarkılar söyleyip, dans ederek yeni yılı neşe içinde karşıladı. Okullarını el birliğiyle yenileyen, dini bayramlarda ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıtan Yeşilköylü hayırseverler, Mehmet Güven\'in çağırısıyla imece usulü satın aldıkları kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve oyuncakları yılbaşı öncesi 6 bin çocuğa hediye etti. Adana, Mersin ve Hatay\'dan gelip, Yeşilköy\'de bir araya gelen binlerce çocuk aldıkları armağanlarla 2019\'a mutlu girdi. Köydeki spor salonunda yapılan yılbaşı etkinliğinde bir araya gelen çocukların sevincini paylaşan Mehmet Güven, 20\'şer lira da harçlık verdi. Hediye dağıtımı gün boyu devam ederken, müzikli danslı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Hayatlarında ilk kez palyaço gören çocuklar, neşeli şarkılar söyleyip, dans ederek yılbaşını erken karşıladı. ÇOCUKLARIMIZIN SEVİNCİ, BİZİM MUTLULUĞUMUZ 2019\'un tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Mehmet Güven, dini bayramlarda olduğu gibi yılbaşında da çocukları sevindirmek için imece yaptıklarını belirtip, güzel bir tablonun ortaya çıkmasından mutlu olduklarını söyledi. Mehmet Güven, Çocuklarımızın sağlıklı mutlu olması en büyük dileğimiz. Bunu sağlamak için imece geleneğiyle yardımlar yapıyoruz. Yeni yıla çocuklarımızın mutlu, umutlu girmesi bizlerin de en büyük sevinç kaynağıdır diye konuştu.