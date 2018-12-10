(Görüntülü) 'İmar Barışı' uyanıkları

Aleyna KESKİN-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TÜRKİYE genelinde başlatılan \'İmar Barışı\' ile 31 Aralık 2017\'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilen kişilerce yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda inşa edilen kaçak yapılar, tespit edilerek, ortaya çıkarılıyor. Trabzon\'da, \'İmar Barışı\'nı fırsat bilen kişilerin yeni inşa edilen kaçak yapıları 31 Aralık 2017\'den önce yapılmış gibi gösterdiği ve \'yapı kayıt belgesi\' alan 29 kişinin gerçek dışı beyanda bulunduğu belirlendi. Kimi yaylacıların ise kaçak yapılarını düşük \'yapı kayıt belgesi\' bedeli ödemek için kulübe ve barınak gibi \'basit tarımsal yapı\' gösterdikleri de ortaya çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, belgelerini iptal ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup, kaçak yapıların yıkımı için işlem başlattı. Türkiye genelinde hayata geçirilen \'İmar Barışı\' düzenlemesi, Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı verilen kaçak yapıların sahiplerini harekete geçirdi. Doğu Karadeniz\'de kaçak yapı sahipleri \'yapı kayıt belgesi\' almak için illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yaptı. Trabzon\'da 138 bin, Rize\'de 40 bin, Giresun\'da 22 bin, Gümüşhane\'de 15 bin ve Artvin\'de 2 bin dolayında olmak üzere 217 bine yakın başvuru olduğu kaydedildi. Doğu Karadeniz\'de, \'İmar Barışı\'nı fırsat bilen bazı kişilerin yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar da takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanak tutarak, başladıkları yıkımları sürdürüyor. Uyarılarda, \'İmar Barışı\' düzenlemesinin 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi. Bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için sahiplerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. \'YENİ KAÇAK YAPILAR ESKİ GİBİ GÖSTERİLMİŞ\' \'İmar Barışı\' ile 31 Aralık 2017\'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda yeni kaçak yapılar inşa edildi. Trabzon\'da 138 bine ulaşan \'İmar Barışı\' başvurularında, yeni inşa edilen kaçak yapıları 31 Aralık 2017\'den önce yapılmış gibi göstererek, \'yapı kayıt belgesi\' alan 29 kişinin, gerçek dışı beyanda bulunduğu belirlendi. Kimi yaylacıların ise kaçak yapılarını düşük \'yapı kayıt belgesi\' bedeli ödemek için kulübe ve barınak gibi \'basit tarımsal yapı\' gösterdiği ortaya çıkarıldı. \'Basit tarımsal yapı\' olarak barınak ve depo gibi gösterilen kaçak yapılara 10\'da 1\'i kadar düşük bedel ödeniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, belgelerini iptal ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup, kaçak yapıların yıkımı için işlem başlattı. \'YANLIŞ BEYANLARLA İLGİLİ TAKİPLERİMİZ SÜRÜYOR\' Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Süleyman Gün, kent genelinde 138 bin kişinin \'İmar Barışı\'na başvuru yaptığını belirterek, başvuruların sürdüğünü söyledi. Doğu Karadeniz\'de özellikle yayla alanlarında daha fazla \'yapı kayıt belgesi\' verildiğini kaydeden Gün, \"Burada genelde yapılan yanlışlıklar vatandaşların evlerini \'basit tarımsal yapı\' olarak kayıt yaptırmasıdır. Bunlarla ilgili şikayet geldiği durumlarda belgelerin iptali ve suç duyusunda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız yanlış beyanlarını düzeltme hakları var. Bu şekilde davranırlarsa süreç daha sağlıklı işler. Yaylaya kaçak yapı yapmışlar. Bu yapılar konut amaçlı kullanılıyor ama \'basit tarımsal yapı\' olarak sisteme giriliyor. \'Basit tarımsal yapı\' tarımsal malzemelerin koyulacağı depodur. Genellikle daha az para vermek için bu tür işlemler yapıyorlar. Bu şekilde 2 bin lira ödenecek yere 300 lira ödeniyor. 2018\'de bina yapmış ve belediye tarafından mühürlenmiş ancak 31 Aralık 2017\'den önce yapılmış gibi sisteme girenlerle ilgili takiplerimiz sürüyor. Biz belediyenin mühürleme tutanaklarından bunları tespit ediyoruz\" dedi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİKKAT ÇEKMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rize\'deki Ayder Yaylası için \"Ayder\'i kirlettik, rezil ettik\" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da \"Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak\" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane valiliklerince yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçilip, kaçak yapıların yıkımına başlandı.