(Görüntülü) İlkokullardaki Suriyeli çocuklara Suriyeli rehber öğretmen

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda, Suriyeli çocuklar için Avcılar’da açılan iki ‘Geçici Eğitim Merkezi’ (GEM) kapatılırken, buralardaki çocuklar çeşitli okullara dağıtıldı. Suriyeli çocukların yoğun olduğu okullarda ücretleri Birleşmiş Milletler\'e bağlı UNICEF’ten karşılanmak üzere Suriyeli rehber öğretmenler görev yapacak. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, İl Müdürlüğü’nün süreç içerisinde İstanbul genelinde bulunan 3 yıl önce açılan GEM’lerin kapatılmasına dair karar aldığını belirterek, şöyle dedi: “Avcılar’daki iki GEM’i de kapattık. Kapattığımız bu merkezlerdeki Suriyeli çocukları değişik okullara dağıttık. Avcılar’da GEM\'lerde kayıt altına alınmış okul çağında 2 bin 800 Suriyeli öğrenci var. Suriyeli çocuklar GEM’lerde Türkçe yerine kendi ana dillerini konuşuyorlardı. Şimdi Türk öğrencilerle kaynaştıkları için Türkçe’yi daha iyi konuşabiliyorlar. Yeni eğitim öğretim yılında Suriyeli çocukların eskisi gibi özel bir okulları olmayacak. Türkçe\'yi iyi konuşamayan öğrencileri yeni öğretim yılına hazırlamak için 11 okulumuzda yaz aylarında Türk öğretmenler tarafından müzikli, şarkılı- türkülü, oyunlu Türkçe öğretim verdik. Suriyeli çocukların yoğun olduğu okullarımızda ücretleri UNICEF tarafından karşılanan gönüllü Suriyeli öğretmenler görev alacak. Bunlar Suriyeli öğrencilerin yoğun olduğu okullarda bizden ücret almadan rehberlik yapacaklar.” Atatürk Ortaokulu’nda kapatılan GEM’den sorumlu Müdür Rahmi Çakar; Milli Eğitim Bakanlığı’nın AB Desteğinde çocuklara hızla Türkçe öğreterek Türk okullarına dağıtma projesi kapsamında çalıştıklarını, yaz döneminde 150’ye yakın öğrenciye Türkçe öğreterek yeni eğitim döneminde evlerine en yakın okula yönlendirdiklerini söyledi. Çakar, “GEM’lerde misyonumuzu tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu kararla geçici eğitim merkezleri önümüzdeki öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde komple kapatılmış olacak. Suriyeli çocuklar yeni okullarında Türk arkadaşlarıyla öğretmenleri ile hiçbir sorun yaşamadan eğitim hayatlarına devam edecek. Geçici eğitim merkezlerinin bir amacı da bu çocukları kayıt altına almaktı. Sokakta gezen, toplum için tehlike arz eden çocukları kayıt altına aldık, onlara kimlik imkanları sunuldu. Artık Suriyeli hiçbir çocuk sokaklarda gezmiyor. Türk akranları gibi okullu oldular” diye konuştu.