(Görüntülü) İlkokulda öğrencilerin seçim heyecanı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Namık Kemal İlkokulu Meclis Başkanlığı seçimleri, şeffaf sandık, oy pusulası ve \'Evet\' mührü kullanılarak yapıldı. 10 adayın yarıştığı seçimde, öğrenciler, başkan olmasını istedikleri isim için oy kullandı. Namık Kemal İlkokulu Meclis Başkanlığına aday 10 öğrenci ilk olarak okul koridorlarına kendilerini tanıtan afişler astı. Aday öğrenciler ardından sınıflara girerek arkadaşlarına vaatlerini açıkladı. Seçim öncesi de Okul Müdürü Ali Kemal Ardıç, öğrencilere oy pusulalarını göstererek nasıl oy kullanacakları hakkında bilgiler verdi. Tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarından sonra öğrenciler oy kullanmaya başladı. Öğrenciler kabinlere girerek başkan görmeyi istedikleri aday için \'Evet\' mührünü pusulalara bastı, pusulaları da zarfa koyarak hazırlanan şeffaf sandığın içine attı. Öğrenciler ilk kez oy kullandıklarını ve gerçek seçimler gibi düzenlenen oylamanın heyecanlı olduğunu dile getirdi. Okul Müdürü Ali Kemal Ardıç ise seçimlerin oldukça demokratik bir ortamda geçtiğini belirterek şöyle dedi: \"2 haftadır öğrencilerimiz başkanlık seçimleri için çalışmalarına devam ediyorlar. 10 adayımız var. Hepsi 4\'üncü sınıflardan seçildiler. 2 haftadır okulun belirli yerlerinde afişleri var, propaganda çalışmaları da yapıyorlar. Sınıflarda da kendi tanıtımlarını yapma fırsatı buldular. Bugün de seçim günümüz. Gayet demokratik bir ortamda, asıl seçimler kadar kaliteli şekilde öğrencilerimiz oylarını kullanıyorlar. Umarım iyi bir yönetim kurulu ve çalışkan bir başkanla biz de çalışacağız. Çocuk gözü ile anlattıkları bize yol gösteriyor. Çocukların söyledikleri ile biz de değişik çalışmalar yapıyoruz. Bizim göremediklerimizi görüyorlar ve bize yol göstermekte yardımcı oluyorlar.\" Oy sayımının ardından Namık Kemal İlkokulu Meclis Başkanı belirlenecek.