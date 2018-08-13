(Görüntülü) İlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, toprağa verildi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, \'varangel\' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Ayşe Kork (19) gözyaşları arasında toprağa verildi. Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, 11 yılda, 10 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanması ve sakat kalmasına neden olan, sayıları 15 bini bulan teleferiklerin yüzde 95’inin standart dışı olduğunu açıkladı, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan ilkel teleferiklerin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.



Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçayır köyünde meydana geldi. Bölgede \'varangel\' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yüklerini taşıyan Ayşe Kork, teleferiğin metal aksanını tuttuğu sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç kız ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ayşe Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU



Liseden mezun olan ve bu yıl girdiği üniversite sınavından 350 puan alıp, öğretmenlik tercihinde bulunan Ayşe Kork\'un ölümü büyük üzüntü yarattı. Genç kız için öğlen vakti Küçükçayır köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Hasan ile anne Hanife Kork, gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Kork’un cenazesi aynı köyde toprağa verildi.



Olayda hayatını kaybeden Ayşe Kork’un akrabası Asaf Memişoğlu, teleferikle çay bahçesine gübre çektikleri sırada olayın yaşandığını belirterek “Hava yağmurluydu. O sırada çelik tele dokundu. Çelik sırma telde kaçak elektrik vardı. Akıma kapıldı. Çok üzgünüz “ dedi.



Bayram Kork da “Köyümüzde arazi engebeli. Yük taşımacılığında teleferikleri kullanıyoruz. Ama birçoğu standarda uygun değil. Vatandaşların ve devletin bu konuda önlem alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI: YÜZDE 95’İ STANDARDA UYGUN DEĞİL



Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, il genelinde 15 bine ulaşan ilkel teleferiklerin ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olduğunu belirtti. Teleferiklerin herhangi bir sahibi olmaması ve gelişi güzel herkes tarafından kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını ifade eden Bıçakçı, “Son 11 yılda 10 ölüm, yüzlerce yaralanma meydana geldi. Bu teleferiklerin öncelikle bir sahibi olması lazım. Teleferiklerin kabinlerinin mutlaka kapalı alanlara alınması, elektrik tesisatlarının yalıtılması ve çarpmaya karşı topraklanmasının yapılması lazım. Yük taşıma platformlarının korumalı olması, altlarından geçerken kişilere zarar vermemesi lazım. aber verilmeden teleferikten yük geliyor eller sıkışabiliyor, parmaklar kopabiliyor. Yükün bir yerden bir yere taşınması aşamasında, mutlaka iletişime geçilmesi lazım. Sırma teller teknik olarak hesaplanmadığı için, istenilen yükleri taşımaya elverişli değil. Taşıma aşamasında, elektrik motorlarını ve kayış kasnak sistemlerinin olduğu noktalarda koruyucular koyulmuyor. Buralarda uzuv kopmaları meydana gelebiliyor. Kullanılan elektrik tesisatı yalıtımlı değil, topraklaması yapılmamış. Teleferikleirn yüzde 95\'i standarda uygun değil” dedi.



‘TELEFERİKLERİN SAHİBİ OLMALI’



Teleferiklerin bir sahibinin olması gerektiğine vurgu yapan Bıçakçı, şöyle devam etti:



“Teleferik sahipleri diyecek ki ‘Bu benim kontrolümde olacak ve kimse bunu gelişi güzel kullanmayacak’. Mutlaka ve mutlaka koruyucu donanımlara sahip olması lazım. Kullanmadığı durumlarda da çocukların bu alanlara girmemeleri lazım. Çocuklar düğmeye basıp direk çalıştırabiliyorlar. Bunları yaptığımız takdirde bu kazaların önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Teleferikleri öncelikle senede bir kere kontrol edilmesi lazım. Uygun olmayan teleferiklerin kullanımdan kaldırılması, uygulamadan kaldırılması lazım. Vatandaşlarımıza bu konuda destek de verilebilir. Mülki idareler maddi ve manevi yönlerden bunların kontrol edilmesinde destek verebilir. Biz Makine Mühendisleri Odası olarak her türlü desteğe hazırız.”