(Görüntülü) İlk tezahürat Cumhuriyet için

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe\'de Gürsel Aksel Tesisleri\'nin yerine yapımı süren 20 bin 35 kişi kapasiteli yeni stadın ilk tezahüratını inşaatta çalışan işçiler yaptı. Stadyum çalışanları, yarınki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95. yılını tribünde kutladı. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak yeni statta inşa edilen ilk tribünün basamaklarına oturan çalışanlar, hep bir ağızdan, \"Kırmızı-beyaz en büyük Türkiye\" şeklinde tezahürat yaptı. Stattaki ilk tezahürat, tesisin akustiği için de deneme oldu. Tribünleri yükselmeye başlayan stadın yeni sezona yetişmesi bekleniyor.