(Görüntülü) İlk milli anakartı üreten 18 yaşındaki Ferit Borku devlet desteği istiyor

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)- TÜRKİYE\'nin ilk yerli anakartı Bursa\'da üretildi. Tamamen yerli ve milli olan ana kartı bir milyon liralık harcama ile yapan 18 yaşındaki girişimci Ferit Borku, seri üretime geçmek için devlet desteği istiyor. Bilgisayarın tüm iç ve dış donanım birimlerinin üzerindeki bağlantı portlarına bağlandığı, üzerinde elektronik devre elemanlarının bulunduğu bilgisayarın en temel parçası olan Türkiye\'nin ilk yerli ana kartı , Bursa\'da üretildi. Projeye henüz 16 yaşında başlayan Ferit Borku ortağıyla birlikte şirketlerini kurarak Ulutek Teknoparkta çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından ilk yerli ve milli ana kartı ürettiklerini söyleyen Mikro Aygıtlar Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Borku, şirketinin kurulumundaki ana temasının Türkiye\'de yerli ve milli ana kart fabrikasının kurulması olduğunu ifade etti. 2016 yılında ortağı Selahattin Yurttaş ile birlikte şirketin kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirten Borku, Daha sonra gerekli akademisyen ve mühendis ekibini bir araya toplayarak ülkenin ilk yerli ve milli ana kartının tasarım çalışmalarına başladık. Projeyi resmi olarak yürütebilmek amacıyla da 2017 yılında Ulutek Teknopark sınırları içinde ofis kiraladık. Daha sonra bütün çalışmaları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın gözetiminde bu ofiste gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 436 bin liralık resmi bir Ar-Ge harcamamız oldu. Yüzde 100 şirketimizin öz kaynağıyla gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık bir milyon liraya yakın bir harcamamız söz konusu dedi. Yerli ana kart üretiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yerli ve milli üretim çağrısından sonra geliştiğini söyleyen Ferit Borku, Ayrıca Ülkemizin milli şuurunun gelişmesi amacıyla bizim de artık teknolojinin kritik alanlarında yer almamız gerektiğinin farkına vardık. Ülkemizden bir tüketici elektroniği çıkartabilmek amacıyla bu işe başladık. Gelecekteki planlarımız yüzde 100 bir ana kart fabrikası kurup bu işi seri üretime dökmek. şeklinde konuştu. Bu ana kartı tamamen Türk mühendisleri tarafından yapıldığını belirten Borku, Şirket olarak bu üretimi tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirdik. Tasarım tamamen bize ait. Tamamen kendi kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Bizim niyetimiz bu ürünü seri üretime dökebilmek. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Bu işi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bursa Ulutek Tekno parkta gerçekleştirdik. Teknoloji Bölgeleri Kanununa uygun teşkil edilmiş olan Teknolojik ürün komisyonu tarafından da teknolojik ürün belgesini almış olduk. Yani bu projeyi tescil etmiş olduk. Patent muadil evrakımız inovasyon projemizin resmi olduğundan Türkiye\'de yapılmış olduğuna dair belgemiz elimizde. şeklinde konuştu.