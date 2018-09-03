(Görüntülü) İlk ders zili Rus Okulu'nda çaldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - RUSYA Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile eş zamanlı olarak bugün Antalya\'daki Rus Okulu\'nda ülkedeki ilk ders zili çaldı. Antalya\'da, Rusya Federasyonu müfredatına göre eğitim veren Uluslararası Eduant Rus Okulu\'nda ders zili çaldı. 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı Rusya Federasyonu ve tüm eski Sovyet ülkelerinde de 3 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Rusya Federasyonu ile eş zamanlı olarak Türkiye\'deki ilk ders zilinin çaldığı Rus Okulu\'nda, tören düzenlendi. Yeni eğitim ve öğretim yılı açılış törenine Konyaaltı Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Böcek, Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu yetkileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Rusça ana dilde eğitimin verildiği okulda yapılan yeni eğitim- öğretim yılı açılış töreninde, birinci sınıf öğrencileriyle birlikte Başkan Böcek, taşınabilir okul zilini çaldı. \'HERKESE EŞİT MESAFEDE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ\' 30 bin Rus\'un yaşadığı ilçede bu okulun olmasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Böcek, \"İki dost ülke olarak burada sizlerin talepleri doğrultusunda değişik etkinlikler de yapmaktayız. Konyaaltı Sanat Merkezi\'nde kurslarımız da var. Konyaaltı\'nda yaşayan herkese eşit mesafede hizmet etmeye çalışıyoruz. Yeni eğitim- öğretim yılının çocuklarımıza, ailelerine ve öğretmenlerine hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum\" dedi. Rus öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Böcek, tahtanın üzerinde Türk okullarında olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe\'yi görünce duygulandığını dile getirdi. Böcek, \"Türk- Rus dostluğu içerisinde bugün Antalya\'da Mustafa Kemal Atatürk\'ün, \'Şüphesiz dünyanın en güzel yeri Antalya\'dır\' diyerek tarif etmiştir. Bugün Antalya\'nın güzel ilçesi Konyaaltı\'nda 30 bine yakın Rus vatandaşımız var ve tabi ki eğitim olmazsa olmazımızdır. İlk zili çaldık, burada bizden önce başladılar\" diye konuştu. 300 ÖĞRENCİ VAR Okul sahibi Victor Bikkenev ise Rus Okulu\'nda, Rusya Federasyonu\'nun yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Özbekistan gibi farklı ülkelerden yaklaşık 300 öğrencinin bulunduğunu kaydetti. Bikkenev, Rusya Federasyonu ve BDT ülkelerinde normalde 1 Eylül\'de okulların açıldığını ve bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 3 Eylül Pazartesi itibarıyla ilk ders zilinin çaldığını söyledi.