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(Görüntülü) İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldürdü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Halit Ç

08 Aralık 2018 17:10

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Halit Ç. (59), 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız\'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak\'ta meydana geldi. Halit Ç., 38 NS 398 plakalı otomobiliyle 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız\'ın yanına geldi. Aracından inen Halit Ç., yanındaki av tüfeğiyle Yıldız\'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serpil Yıldız\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız\'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. ​Olayın ardından kaçan Halit Ç. ise Argıncık Kayabaşı Mahallesi 110. Sokak\'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Halit Ç.\'nin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdüğü belirtildi.

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